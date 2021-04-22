亞太電信22日舉辦股東臨時會，董事長呂芳銘表示，亞太電信正在積極布建的多營運商核心網（MOCN，Multi-Operator Core Network），規畫第三季上線。

呂芳銘表示，相較於其它電信公司的5G客戶大多是既有的4G客戶升級5G門號，亞太電信去年10月底5G開台之後，透過與遠傳電信MVNO合作，吸引進來的5G客戶都是新客戶，既有4G客戶升級5G反而比較少。

亞太電信22日首度展示MOCN網路，最高下載速率可達452Mbps、上傳速率可達91.7Mbps，呂芳銘強調，這是亞太電信第一次對外宣布開始建設MOCN網路，下半年等主管機關核准後，預定第三季上線。

亞太電信總經理黃南仁表示，遠傳電信5G網路已完成6,000座基地台建設，涵蓋率約7成，遠傳透過人工智慧進行5G基地台選址與網路布建，從目前最新測速結果來看，遠傳5G網路的下載速度361.48Mbps業界最快，相較同業，遠傳花的錢沒有同業多，但網速比同業好。

黃南仁強調，亞太電信的技術團隊正與遠傳電信的技術團隊積極合作，將把遠傳5G網路接入亞太電信。

在5G資費部份，黃南仁強調，未來亞太電信5G MOCN網路推出後，將積極推動亞太電既有4G用戶升級使用5G，至於5G的資費策略，黃南仁強調，不會做市場的資費破壞者。

(工商 )