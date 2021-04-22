當今房貸利率低，許多民眾想趁機購屋，正式成為包租公、包租婆一族。可是當房東大不易，除了要做出租宣傳、帶人看屋、維護房屋設備等工作，還要學習簽約催租、屋況點交等專業，你做好當房東的心理準備了嗎？永慶房屋現推出代租代管服務，協助房東處理出租大小事，讓房東開心過上收租生活。

當房東不簡單 點交、修繕、法規都是學問

許多人以為房東好當，但是房東的工作可不少。除了要維護房屋設備、出租宣傳、帶看說明，還要學習簽約、屋況點交，這些都不是簡單的工作。如果房屋設備老舊，在房客居住過程中出狀況，房東得花時間找廠商估價修繕。若需要跨縣市進行維護，對房東都是負擔。倘若遇上不良租客，更是容易讓房東心力交瘁。曾有新聞報導，租客住了兩年後不告而別，不但積欠超過數萬的房租，屋內還留下近50袋的垃圾，讓房東大傻眼。不但沒有房租進帳，光是清理垃圾就要額外花上一筆。

隨著《租賃住宅市場發展及管理條例》的與時修正，房東也須隨時關心法規的調整，了解房東和房客的權益義務。除了避免違反法令，萬一不幸產生租屋糾紛時，才能透過法條保護自己，這些付出都是當房東的必備功課之一。

永慶專業代管師 打理出租大小事

為了減輕房東出租的負擔，永慶房屋推出代租代管服務，專業的代管師將協助解決房東的出租大小事。代管師除了協助屋況點交、紀錄房屋和設備狀況，以避免日後返還時的爭議之外，遇到修繕問題時，代管師也會提供優良廠商進行估價，提供給房東做評估，協助房東快速處理和修繕。此外，還可以利用永慶房屋的線上資源，讓自己的房屋在永慶房仲網上進行宣傳曝光。

房東最在意的「租金延遲繳納」問題，代管師也會協助處理催租工作。房東只需要聯繫永慶房屋的代管師，就能清楚掌握所有房屋出租狀況。至於租賃法規，代管師也提供法律諮詢服務，讓房東快速了解自己的權益和義務，不用自己從頭研讀艱澀法條。偶爾遇到區分所有權會議但不便出席時，代管師也能代理出席。從曝光、管理、催租、到法律諮詢，永慶代租代管服務一次完整涵蓋！

永慶代租代管服務加碼兩大保障

除了有專業代管師協助房東處理出租事宜外，永慶還加碼推出了領先業界的「價金履約保證帳戶」和「特定事故房屋跌價險」*，雙雙保障房東和房客權益。過往常見的租屋押金糾紛，透過「價金履約保證帳戶」，讓租押金直接匯入銀行信託專戶，由第三方公正管理，不怕代管業者收了房客租金卻未匯租給房東的情事，房東也不必擔心因為忙碌而忘記退返押金給房客。

永慶房屋更主動贈送房東「特定事故房屋跌價險」*。萬一在租賃期間，因房客事故造成房屋跌價時，，讓出租房屋更安心。此外，房東透過永慶房屋進行代管服務，還可以享有「租賃所得稅」最高減免53%的稅務優惠，

永慶房屋深知，不少房東生活非常忙碌，為了房屋出租更是疲於奔命。透過代租代管服務，不但減輕自己的工作負荷，也能透過專業服務順利出租，把時間和精神投資在其他地方，也能快樂享受租屋生活。永慶房屋代租代管服務於3/1起，大台北地區直營門店全部提供，歡迎有興趣的房東電洽：02-7704-0363永慶房屋代租代管專線。

*註：「特定事故房屋跌價險」限住家用

(中時新聞網)