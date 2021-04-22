台股今（22日）上午交易爆量，不到1小時成交量就逾2200億元，瘋狂程度讓PTT股版成為在線人數第一的討論版，在線人數突破2萬人，約上午9時許，有網友發文警告台股已經爆量，可能會出現大幅修正的狀況，沒想到午盤突然震盪逾300點，該文再被網友們翻出，留言讚嘆PO是先知，不過也有網友認為以人氣推估並不客觀，留下「台積跌停我再跑」、「你恐懼我貪婪」等看法。

台股以17302.73點開出，台積電開盤上漲4元，開在596元，盤中拉高至598元，加上鋼鐵、航運等傳產族群持續火熱，拉抬大盤站上17428點大關寫下新高，開盤前一小時交易量已高達2200億元，出現相當驚人的成交值。

由於台股的激情表現，PTT股版人氣飆升為人氣第一的討論版，當時就有網友以<股板人數第一名，股市應該快崩了吧>為題發文表示，「幾乎每次股市有大修正前，股板經常比八卦板還熱門，接下來是不是也會有同樣劇情發生，我覺得大家要謹慎面對，尤其台積電已經3個月彈不上新高就是一個很大的警訊，這個台股最重中之重的權王就能說明一切。」

沒想到，午盤台股賣壓出籠震盪逾300點，後面雖拉回至平盤，但尾盤再走跌，終場以17096.97點作收，下跌105.14點，成交量6488億寫下新高。

該文再被網友翻出，紛紛留言，「先知」、「朝聖」、「請受我一拜」、「先知是孤獨的」，另外也有網友持相反意見，認為以人氣推估並不客觀，且現在是多頭時代，股市行情已超乎想像，出現「我OK你先跑，台積跌停我再跑」、「如果營收普通還這樣那真的危險，但很多營收都創新高」、「你恐懼我貪婪」、「設好停利點，不要未實現獲利變損失」留言。

(中時新聞網)