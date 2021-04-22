針對大宇資(6111)擬處置剩餘北京軟星股份、處分或長期授權「仙劍奇俠傳」IP，董事長涂俊光表示，「仙劍」從單機版第一代後，後面不管開發手遊或單機版，都是大陸在開發，但審查卻受版號限制，遊戲遲遲無上市，導致IP知名度弱化。因此，採取長期單一授權或賣給大陸廠商是不錯方式，大多數大股東也同意，靜待今年股東會通過。只是因為價格不能低於22億元台幣，授權範圍受限於大陸地區，涂俊光坦言「難度頗高」。

大宇資本周宣布處置旗下北京軟星49％、仙劍奇俠傳IP(大陸地區)或以將仙劍IP大陸地區以長期獨家授權方式授權予第三方，預計交易價格總價不低於新台幣22億元，提請股東會朝兩個方向進行處置。

北京軟星目前都是虧損，「仙劍7」發行後北軟沒新項目，上海軟星「九野」成績不是很理想，需要調整，北軟和上軟每年虧損約台幣1億元以上，也讓大宇資佈局有新的想法。

在IP部分，大宇資旗下有很多IP，選擇「仙劍」是台灣大宇資20多年來沒開發過「仙劍」產品，從1995年在台灣開發第一代後，後面到「仙劍7」都是大陸開發，但大陸官方卻以外版看待，遊戲都無法順利取版號上市。而面對大陸市場許多新IP上來，「仙劍」邁入老化凋零。

涂俊光認為，賣斷跟長期授權都是不錯選項，大陸廠商通常投入IP開發相較於大宇資會有更多資金，加上是大陸廠商自己開發的遊戲，可以作為內版審批申請，突破外版限制，加快遊戲上市速度，對遊戲發展是正面。另一方面，海外地區權利還是在大宇資，出大陸市場後，大宇資還是有機會拿到授權金或者代理發行機會。

目前的確有買家接洽，但根據鑑價報告結果，出售股權跟取得IP合計要22億元以上，相當大宇資市值的53％，雖然可以分拆銷售，授權限制及總金額的確會讓買家考慮。但如果兩者都順利處分，處分金額上看17億元，接近3個資本額的貢獻。

(時報資訊)