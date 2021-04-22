新竹市今年共選拔216位模範勞工，24日將在市府綜合大禮堂舉行頒獎典禮，市長林智堅22日與獲選全國模範勞工的周普天、市模範勞工龍澐翔及趙力勤會面，並頒發獎狀。其中，台水「抓漏職人」龍澐翔，是這次乾旱北水南調工程的靈魂人物之一。

對目前台灣出現的旱象，林智堅特別詢問龍澐翔，工作30多年來是否第一次遇到這樣的狀況？龍澐翔坦言水情的確很嚴峻，大家都繃緊神經應對。

61歲的龍澐翔，在台水公司負責自來水檢測漏業務，專門處理看不見的漏水長達37年，以高科技儀器監測掌管各區地下水管線狀況，只要水壓不正常、供水異常或無水狀況，即與團隊不分晝夜前往檢修，更多次支援地震檢測漏及復水工作，包括921地震及88風災。

去年更與工研院材化所技術團隊，研發出世界唯一的「檢測漏精進技術」，透過收音與電腦分析技術，運用在竹南、竹北等地穩定區域供水。

在北水南調工程中，龍澐翔的團隊更在管線架設「超音波流量計」，監測每天送水量確實到達20萬噸，如發現某處異常都需立即前往檢修，確保供水穩定，可說是在現今嚴峻旱象守護大新竹地區用水的要角。

榮獲全國模範勞工的周普天是計程車司機，30多年來常見道路事故，義不容辭協助救援，投身義消志工、民防也加入新竹市救難協會，曾參與過1998年新竹國華空難和大園空難救災，見過各種場面的他說，只希望能發揮一己之長幫助更多人。

榮獲模範庇護員工的趙力勤，2009年進入喜憨兒烘焙餐廳，克服身心障礙，成為獨當一面的餐點師傅，她最拿手的料理是鮮蝦手卷及龍蝦沙拉，希望自己可以越來越好，透過努力獨立賺錢養活自己。

(中時 )