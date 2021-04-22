主播出身的蔡尚樺近年轉型為主持人，在去年成功敲響金鐘拿下金鐘獎益智及實境節目主持人獎，加上蔡尚樺近期在體育實境節目《全明星運動會》擔任播報員，讓她人氣跟著水漲船高，不過網上近期卻傳出，蔡尚樺和節目另一位播報員徐展元鬧不合，對此，蔡尚樺也發文正面回應了。

31歲蔡尚樺今（22日）中午在臉書發文提到，有網友在批踢踢（PTT）的台綜和八卦版發文：「蔡尚樺和徐展元是不是互相討厭？」蔡尚樺看到的第一個念頭是：「怎麼會有這麼可愛的想法呢」。

蔡尚樺發長文，駁斥與徐展元鬧不合的傳聞。（圖／取材自蔡尚樺臉書）

蔡尚樺強調，她與徐展元除了在《全明星》一起錄影外，私下也很常閒話家常「不過因為運動會很熱血沸騰，我們兩個又都是激動真性情派，一起大聲嚷嚷的確像是想要震破對方耳膜」。

而蔡尚樺也遭指控，不了解體育賽事，質疑她沒有認真做功課，對此，蔡尚樺表示，她雖然是第一次主持體育綜藝節目，不過她一直都有在吸收相關知識「當然因為知道展元哥有近三十年體育播報專業，所以我一直督促自己得更努力，並且想辦法和他各司其職。」

主播出身的蔡尚樺近年轉型為主持人。（圖／本報系資料照片）

由於徐展元在場上播報賽況和專業體育用語，蔡尚樺則是希望幫助外界更了解選手私下練習狀況和表現，呈現更輕鬆人性化的一面，因此，蔡尚樺會時常關心紅藍兩隊的選手，了解他們的練習狀況和訓練小故事。

由於蔡尚樺日前就曾現身PTT，解釋自己其實有做功課，了解比賽的項目和規則，這回蔡尚樺則又在臉書正面回應和徐展元的相處狀況，高EQ發文也獲得網一片狂讚。

很多人會說「別看網路留言，認真就輸了」 但我覺得不能鴕鳥心態，不僅每則都會看，還很喜歡自己留言回應。 因為我始終相信處理誤解最好的方式不是逃避而是善意，只要我展現誠意，就能在原先不喜歡我的人面前爭取一次重新評價和了解我的機會！ 前天有位網... 由蔡尚樺發佈於 2021年4月21日 星期三

(中時新聞網)