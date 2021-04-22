當今社會，馬路現蹤三寶讓人見怪不怪，可如果連當上三寶都不自知，甚至上網討拍，這就令人匪夷所思，這駕駛的駕照到底怎麼考的？日前就有網友在臉書社團《爆怨2公社》PO文，稱自己開車開到一半，汽車無預警拋錨只能違停紅線，豈料卻遭人檢舉吃上罰單，讓原PO氣得跳腳，上網求問各路大神「有辦法申訴（撤銷罰單）成功嗎？」只是這篇隨文照立馬被眼尖鄉民發現，原PO車子雖因拋錨違停，可忘放三角板、沒打雙黃燈就是不對，直言這行徑「被開單只是剛好」，還質疑他「駕照用雞腿換的？」

據《爆怨2公社》貼文內容指出，原PO的汽車違停紅線是迫於無奈，因為車子開一半「水龜」（節溫器）無預警故障，汽車引擎溫度過高實在無法繼續行駛，因此當他收到「檢舉魔人」拍下的照片和罰單感到非常冤枉，忍不住公開疾呼「如果我有當天的車輛維修紀錄，有辦法申訴成功嗎？」文末還不忘嗆檢舉者「#魔人可以不要這麼無聊嗎、#魔人全家死光」。

此文一出，一派網友認為不無不可，表示「可以試試，但絕大部分無法申訴成功，因車主不能離開故障車輛」，另一派網友則一一列舉原PO的不是，認為他沒放三角板、沒打雙黃燈、後車廂也沒打開，本身問題就很大，因此反酸他「去申訴有機會撤銷，但會補一張妨礙交通1300的罰單」、「違規垃圾總是不讓人失望」、「沒放三角架是會被開單的無誤喔」。

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(中時新聞網)