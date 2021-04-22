台積電創辦人張忠謀日前提到，台灣要找下一座護國神山相當困難；不過經濟部長王美花今天認為，護國神山群不一定每座都像玉山這麼高，目前台灣各產業發展良好的供應鏈生態系，充分合作就可在國際上扮演重要角色。

張忠謀昨天出席活動演講時提到，要找到對全球重要、高市占率兼具台灣優勢，且經營多年的創新產品或商業模式，要找到下一座護國神山，他直言「難」。

王美花今天中午主持部務會議，會前接受媒體聯訪時表示，台灣半導體產業經過2、30年發展，在國際上占有關鍵的一席之地，代表過往在投資環境營造、技術發展及人才培育上注入相當大的心力，才造就現今的半導體產業。

她說，晶片與半導體在未來產業發展仍是重要一環，政府會致力維持半導體產業的發展及全球競爭力。

王美花也表示，護國神山群的高度，「不一定每一座都是像玉山這麼高」，目前台灣各產業發展良好供應鏈生態系，特別在切入5G、電動車及AI應用上都有優勢。

她認為，政府攜手產業在新領域充分合作，提升技術與研發能量並做好相關供應鏈配套，台灣很多產業在國際上就能成為厲害要角。（編輯：潘羿菁）1100422

(中央社)