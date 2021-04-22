2021IEYI世界青少年發明展暨台灣選拔賽日前在台北舉行，中港高中獲2組宏碁特別獎、1金1銀9銅14佳作，是全國高中職組獲獎最多的學校。其中「不打架的插座」、「多功能剪刀砧板」得到不少廠商專利探詢，勇奪金牌的「多功能保冰袋」將代表參加世界賽發明展。

世界青少年發明展今年高中職組有588件進入決賽，中港高中連續9年參賽，有27組進入決賽，獲2組宏碁特別獎、1金1銀9銅14佳作，締造進入決賽人數最多、參加決賽組數最多、獲獎率最多等三多紀錄，讓評審留下深刻印象。

中港高中自100學年度起設立「設計思維」特色班級，發展設計思維特色課程，結合大專院校設計學院教授師資，鼓勵學生參加發明展。校長簡崐鎰表示，學生利用課餘投入發明展，雖然過程辛苦，但學生從生活經驗的觀察開始，到思考問題，進而習得自我表達能力。

中港高中學生透過參賽發明展擴展視野與學習經驗，今年獲獎作品「不打架的插座」、「多功能剪刀砧板」得到廠商專利探詢的關注，而勇奪金牌的「多功能保冰袋」將代表參加世界賽發明展。

簡崐鎰表示，108新課綱的核心理念即在核心素養，講求學習情境與生活經驗的結合，以學生自發性的自主學習為基點，期望透過課程實作及競賽的參與，讓學生擁有更多元的學習，擁有「帶著走的能力」。設計思維課程提供學生建構夢想，發光發熱的舞台，期盼讓中港學子在新課綱實施下能充分展現自我。

(中時 )