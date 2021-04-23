台股早盤再創新高，不過午盤過後多空激戰，劇烈震盪拉回翻黑，上沖下洗超過360點，終場下跌105.14點，收在17096.97點，成交爆大量達到6448.89億元，創歷史單日成交新天量。

台股早盤在鋼鐵和航運類股領軍衝鋒，指數創盤中歷史新高，最高來到17428.15點，大漲226.04點，不過午盤過後多空交戰，賣量湧現，大盤劇烈震盪拉回翻黑，震盪超過360點，電子、航運和鋼鐵類股明顯拉回修正。

終場加權股價指數下跌105.14點，收在17096.97點，5日線約17209點得而復失，成交值爆出新天量達新台幣6448.89億元，突破6000億元大關，電子股翻黑下跌0.8%，金融股維持平盤小漲0.03%。

晶圓代工龍頭台積電整理，終場收在591元，小跌0.17%，聯發科收在984元，小跌0.4%，鴻海收在117.5元，下跌2.08%；日月光投控收在108元，下跌1.82%，股王大立光收在3050元，小漲0.16%。

聯電終場收在54.8元，上漲2.62%，南亞科收在93.4元，下跌4.98%。

傳產股震盪劇烈，塑膠翻黑小跌0.17%，航運一度大漲超過8.4%，終場翻黑下跌2.22%，其中長榮收在72.9元，下跌3.95%，陽明收在59.6元，下跌4.94%，萬海收在85.8元，下跌4.24%。

鋼鐵股一度大漲8.4%，午盤過後明顯拉回，終場小漲0.76%，其中中鋼收在38.9元，漲1.04%，新光鋼收在59.3元，小漲0.68%，大成鋼漲0.63%，收在48.3元。

展望台股後市，台新中國通基金經理人魏永祥表示，目前總體經濟仍偏正面，全球加快COVID-19疫苗施打進度，預期美國在下半年可達群體免疫門檻，有助刺激全球景氣上揚，另一方面，資金面持續寬鬆，全球補庫存動作持續，將支撐美台企業獲利維持上修週期，台股可望延續高檔震盪格局，4到5月進入財報季，預期個股表現將優於指數表現。

魏永祥指出，若企業獲利維持成長動能，股市多頭格局不變，後續企業獲利表現是引導股市方向的重要關鍵，可留意5G、半導體、網通等族群；另外中小型股、高殖利率、利基型傳產股、原物料股等續有表現空間。

法人表示，台股大盤日KD技術指標處於超買區，短線波動放大，盤勢相對震盪。（編輯：張均懋）1100422

(中央社)