由ONE老師、村田雄介老師原作，日本集英社在內版權委員會全力監修，玩蟹科技開發之首款「一拳超人」正版授權動畫手遊《一拳超人：最強之男》繁中版於今(22)日宣布，宇宙霸主波羅斯的得力戰將「格流剛許普」定向招募復刻活動將於 4 月 22 日起旋風襲捲，定向有禮限時回饋、角色試煉等系列精彩活動同步登場。「格流剛許普」能量封鎖技能絕對是各位英雄玩家們戰場上最佳利器，傷害效果不容小覷！不僅如此，英雄玩家們引頸期盼的升星卡UP專屬活動也將於 4 月 24 日震撼來襲，金屬騎士、格流剛許普專屬娃娃機也即將亮相！眾多刺激熱血活動盡在《一拳超人：最強之男》， 4 月 22 日與玩家相約不見不散！

《一拳超人：最強之男》繁中版「金屬騎士、格流剛許普專屬娃娃機」熱血活動即將盛大展開！

《一拳超人：最強之男》「格流剛許普」技能設定再次釋出！

格流剛許普，屬暗黑強盜團的上級戰鬥團員之一，為宇宙霸主波羅斯的得力手下，負責在艦內用腦波傳遞消息與溝通，自稱宇宙第一念動力大師。

SSR怪人 格流剛許普

聲優：後藤弘樹

系列：超能

陣營：怪人

定位：整排眩暈，眩暈流輔助

技能：

普攻：意念搬物。對單體目標3連擊造成120%攻擊傷害，行動後會隨機使一名隊友進入「暴走」狀態(攻擊時傷害提高30%)。

絕技：念動流石波。對整排每名敵人5連擊造成130%攻擊傷害，並使敵人陷入「恐慌」狀態(戰隊的1點能量被封鎖，持續1回合)。

被動：念動大師。每次行動後扣除主目標處於封鎖狀態的能量，每扣除一點能量對全體造成40%攻擊力的額外傷害。永久增加自身生命值。限制解除到五星可增強被動效果。

《一拳超人：最強之男》繁中版SSR怪人「格流剛許普」技能設定再次揭曉！

《一拳超人：最強之男》SSR怪人「格流剛許普」定向招募復刻活動隆重開啟！

【活動1】SSR怪人「格流剛許普」定向招募

活動時間：2021.04.22 05:00 - 2021.04.27 05:00

活動內容：凡於活動期間內至「定向招募」卡池抽卡，抽中指定「SSR怪人 格流剛許普」機率將大幅提升。

【活動2】SSR怪人「格流剛許普」定向有禮限時回饋

活動時間：2021.04.22 05:00 - 2021.04.27 05:00

活動內容：凡於活動期間內至「定向招募」卡池抽卡，抽取至指定次數還可獲得額外獎勵。

SSR怪人「格流剛許普」定向有禮限時回饋

【活動3】SSR怪人「格流剛許普」角色試煉

SSR怪人「格流剛許普」角色試煉

活動時間：2021.04.22 05:00 - 2021.04.27 05:00

活動內容：凡於活動期間內登入遊戲，並使用指定英雄角色格流剛許普完成指定任務，即可獲得豐厚獎勵。

※上述活動之獎勵內容皆以遊戲內實際公告為準

(科技)