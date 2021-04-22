牧東(4950)打造高品質產品，自創「王大廚」品牌，藉由德國不鏽鋼進口鋼材原料高壓鍛造製程，以「一體成型鍛打」方式主攻高端廚刀具市場，以V型開刃，增加機械性能、抗拉強度與彈性，具備省力且更鋒利的優點，在市場上獲得好評，預計2021年鋼製品的營收業績將呈跳躍式數倍成長，業績可望打破歷史新高的記錄。

牧東2020年受到新冠肺炎疫情對全球經濟景氣及產業帶來重大衝擊，新經營團隊2021年加入之後，調整組織和營運策略，營收動能爆發。2021年第一季營收為3959萬元，相較於第四季營收3021.6萬元增加31.02%，相較於去年(2020年)第一季同期營收2436.6萬元增加62.48%，營運成功轉骨。

不止在原鋼製品業務發光，牧東於2020年12月新設立光電事業處，首先以43吋大尺寸全貼合生產技術光電產品打開市場，由於43吋全貼合的技術層次較高端，藉以與國內外的光電廠進行技術區隔及重塑市場定位，並以觸控專業與高彈性產品開發能力，專注在高亮度、防水、防塵、耐候腐蝕的全貼合製程相關產品，並鎖定特用規格之高毛利產品。目前已選定竹北設立示範工廠，規劃於2021下半年取得數個國際級大廠的認證，逐季增量生產。

(時報資訊)