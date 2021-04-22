對沖基金研究公司（Hedge Fund Research,HFR）出具報告指出，因第一季創下了21年來同期最佳績效表現，以及在更多投資人參與下，到2021年3月全球對沖基金資產規模已經突破3.8兆美元，創下歷史新高。

數據顯示，今年前三個月，全球對沖基金資產規模再增加了2010億美元，平均成長6%。

去年第一季因新冠肺炎疫情重創全球經濟，對沖基金資產規模跌破3兆美元。

報告指出，今年1至3月，加密貨幣對沖基金規模暴增120%，在對沖基金產業中取得領先。

在較傳統的投資策略方面，押注於併購等公司事件的「事件驅動型」（event-driven）對沖基金資產規模成長854億美元或8.2%，股票型基金資產規模增加620億美元或7.1%。而對利率敏感、基於固定收益的相對價值套利型對沖基金規模則增加390億美元。

HFR總裁Kenneth J. Heinz表示，交易環境不僅受到美國新上任的拜登政府、新激勵措施、疫苗接種進度和新病毒變體所主導，也受到加密貨幣劇烈震盪影響，而散戶和交易平台大舉投資過去不受關注、被嚴重放空之高度價值型股票也有關係。這當中的每一點，以及不斷變化的宏觀經濟和地緣政治動態，都為在這些領域積極布局的專業對沖基金構成風險，也帶來了機遇。

(時報資訊)