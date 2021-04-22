德國企業軟體巨擘思愛普(SAP)周四表示，其全新的雲端方案業務正被正名為受客戶歡迎；思愛普周四證實的第一季業績以及近期提高的財測。

公司執行長Christian Klein表示，正看到公司應用產品組合強勁的訂單成長，而新的業務轉型產品Rise with SAP正在快速成長。

思愛普證實了本月稍早的財測，今年雲端和軟體營收預計將在234億至238億歐元間(約281.5億至286.4億美元間)，年增約在1%至2%間。

Klein表示，思愛普第一季雲端有絕對的爆發。其新雲端業務部門「預期雲端營收」(current cloud backlog)按年大增19%，來到76.28億歐元。

公司還為其優質企業資源軟體平台S/4 HANA新增400個客戶，將客戶總數帶到1萬6400個；第一季新增客戶包括谷哥和東芝。

如同數日前報告，第一季在包括授權銷售和服務的傳統營收，以固定幣值為基礎年增2%，為63.50億歐元。

思愛普將高層的薪酬作為現金支出入賬，導致營業利益受擠壓。在剃除其影響後，思愛普第一季營業利益年增24%，為17.41億歐元；稅後淨利為17.22億歐元；每股獲利1.40歐元。

(時報資訊)