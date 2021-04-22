市府地政局長吳存金強調，市府全依市地重劃實施辦法規定辦理。（陳世宗攝）

台中市議會22日進行市長施政報告，市議員張耀中質疑第13期市地重劃區，突在去年公告調高最小分配面積，異常開放土地移轉45天，導致民眾配地權益受損，轉移期間土地交易量爆增1.2萬坪，總價值達28點多億元，讓人懷疑助人「上下其手」。市府地政局強調，按市地重劃實施辦法規定。

張耀中指出，2018年12月市府公告十三期都市計畫的細部計畫，2019年12月第一次公告十三期重劃禁止移轉分割六個月，後又在2020年7月公告第二次禁止移轉期間為2020年8月起始，管制至2021年8月。

張耀中批在2020年10月的那一場重劃委員會議前，市場已知道市府將決議調高最小分配面積至154平方公尺才有分配資格；根據內政部實價登錄顯示，2020年7月開放移轉的45天，單單13期土地交易量就高達1萬2000坪，平均單價在23-24萬間，成交總價近20億。

張耀中質疑市場風聲不會空穴來風，地主名冊和新舊持有面積，地政局全面都有錄案有卷可稽，決議調高分配面積前開綠燈移轉的關鍵45天，究竟有多少地主去補足最小分配面積？地政局宣稱僅有32名地主未達新制最小分配面積，是笑這些人後知後覺嗎？

地政局表示，全案均按市地重劃辦法辦理，並經市地重劃委員會審議通過，絕無刻意提高最小分配面積標準或提前透露面積標準等情事；統計重劃區內面積介於140至154平方公尺的地主不到30戶，經協調合併分配媒合，目前僅餘5人（戶）仍未辦理合併分配，將依規領取現金補償，非報導所述高達百位地主受影響。

地政局強調，各重劃區訂定最小分配面積均需視街廓情形，以符合該重劃區分配需要，不同重劃區即使都市計畫土地使用分區管制規定相同，但因各街廓情形不同，最小分配面積也會因此有差異，部分小面積地主恐誤解最小分配面積標準須與都市計畫規定相同。

(中時 )