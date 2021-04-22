台電邱奕寰在補時階段遠射轟開中油大門，鎖定最終比分。

源自上世紀經濟部運動會中油vs.台電的國營事業「油電大戰」，21日在華南銀行企業甲級足球聯賽重新上演，結果台電靠林正益、嚴和生、邱奕寰破門，以3比0完勝今年剛升上甲級的中油，成功捍衛「南霸天」招牌也躍居龍頭。

台電與中油早在1970年代就展開對抗史，台電也是受中油刺激，為了在經濟部運動會奪冠而招兵買馬，進而成為國內甲組足壇常勝軍，擁有20座台灣男足頂級聯賽冠軍。中油對外則沒有台電積極，1999年之後未再參與外界賽事。

所幸在立委劉世芳大力推動下，中油於2020年重新召募男足隊，也以13勝1和的不敗戰績稱霸乙級聯賽，成為今年企甲的生力軍，並直接威脅同以高雄為根據地的台電，在21日的企甲聯賽第4輪重演「油電大戰」。

結果台電還是技高一籌，第33分鐘林建勛右前場自由球吊入禁區，隊長林正益頭槌破門，第44分鐘嚴和生在左前場20碼外右腳抽射破門，讓台電上半場就以2比0領先中油。

中油直到下半場換上烏茲別克高中鋒努瑞耶夫（Vladislav Nuriev），反攻才有起色，第85分鐘他帶球突入禁區被台電江信隆撞倒，更掙得12碼罰球。結果操刀的王雄楚射向球門右側完全被門將黃秋霖猜中撲出，中油錯失破門契機，補時階段反倒被台電替補前鋒邱奕寰踢進遠射世界波，以3球吞敗。

朱恩樂攻破台北展逸天行者大門，幫助台中Futuro以1比0勝出。（中華足協提供）

衛冕者南市台鋼靠國腳陳瑞杰、吳俊青在上下半場各進1球，以2比1逆轉氣走北市大同，戰績與台電同為3勝1和。不過台電靠著進6球、零失球的淨勝球優勢，力壓台鋼暫居第1。

台中Futuro靠土耳其火槍兵朱恩樂攻入全場唯一進球，以1比0氣走台北展逸天行者，戰績2勝2負躍居第3。原本暫居第3的航源FC對璉紅台體雖然先馳得點，但下半場被江均堯、陳柏諭連下兩城，反以1比2吞下本季首敗。台體勝場開胡後，本季企甲只剩天行者尚未奪勝，1和3負敬陪末座。

(中時 )