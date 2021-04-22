林口麗林國小幼兒園今（22）日早上由老師們帶著近100位小朋友及家長一同參訪林口分局，化身為一日小小波麗士，希望讓孩童了解基本的法律常識及親身感受警察維持治安的辛勞，讓小朋友在成長過程中學習如何保護自己。

林口警分局也特別請員警熱情接待，逐一的向小小波麗士們介紹警察如何執行保護民眾的勤務與交通及反毒宣導，並讓學童們體驗警用裝備、警用大型重機以及認識毒品的新態樣，只見學童們爭先恐後的搶著體驗裝備及警用大重機，一個個接連擺出超萌模樣，老師跟家長們相機的快門聲也此起彼落，不絕於耳，瞬間記錄下最棒的回憶。

員警讓學童們體驗警用裝備、警用大型重機以及認識毒品的新態樣，只見學童們爭先恐後的搶著體驗裝備。(戴志揚翻攝)

員警讓學童們體驗警用裝備、警用大型重機以及認識毒品的新態樣，只見學童們爭先恐後的搶著體驗裝備。(戴志揚翻攝)

最後，小小波麗士們進到人犯拘留室時，厚厚的鋼板門連接著一根根冰冷的鋼柱，對外密不透風，戒備森嚴，詭譎的氣氛讓好奇的小小波麗們也不由得皺起眉頭，警察姐姐也趕緊說明，拘留室是用來關違法犯紀的人犯，因此我們一定要當個守法的好寶寶，才不會被關在這個不舒服的地方！小小波麗士們像是頓悟般的齊聲喊：「好」！參訪結束後，老師與學童們熱情的與員警來張大合照，並致贈感謝狀感謝每位辛苦付出的員警。

小小波麗士們參觀人犯拘留室。(戴志揚翻攝)

林口警分局呼籲，希望透過寓教於樂的體驗活動，關懷在地的孩童，灌輸自我防護觀念，讓正確的法紀教育向下紮根，同時鼓勵學童積極參與各項有益身心健康的活動，避免涉足不妥當場所，以減少危害發生。

(中時新聞網)