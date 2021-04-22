民進黨立委日前提出會計法99條之1修法，遭國民黨質疑要幫前總統陳水扁脫罪；東華大學教授施正鋒今表示，國民黨何不將計就計，順手做人情，一方面，不用再繼續背著仇視的惡名、由民進黨自己去跟社會交代，另一方面，讓壓在五指山下的猴齊天出來大鬧天庭地府？

民進黨團攸關國務機要費除罪化的「會計法99條之1」修正案，立法院今召開公聽會；施正鋒今在臉書認為，國民黨沒有必要當民進黨的煞車皮？民進黨總召柯建銘已經跟財委會委員完成溝通，可見修法的時機已到，否則不免影響下屆的總統大選。

他說，李登輝總統下台後奉天專案纏身，一度與阿扁嫌隙，而台灣的外國聯繫甚至斷線多年；如果說阿扁是現世報，有潔癖的馬英九還是不斷跑法院，冤冤相報何時了。

他指出，總統根據憲法有特赦的權力，執行上也有《赦免法》；果真有必要修法微調文字，小英政權既然全面執政，技術上並沒有困難。民進黨諸公法律人出身者比比皆是，反對特赦阿扁，冠冕堂皇的理由是一些官司尚未定案；然而，按照這樣的邏輯，一個案子可以走二十年，豈不是要把他關到死？

他說，以美國從獨立戰爭到南北戰爭的經驗來看，總統的赦免權相當程度是為了社會和解，甚至於連尚未起訴的都赦免，豈可拿文字刁難自己？

他認為，制度的設計、或是法律的制訂，背後有一定的道理，不過，執政的民進黨卻選擇做最保守的解釋原因是，扁當下保釋在外就醫，仍不時針砭國家大事，一旦還扁自由，將又是一尾活龍、甚至於是猛虎出柙，豈不是跟自己過意不去？對於蔡英文來說，即使有虧欠於阿扁的知遇之恩，總是擔心特赦阿扁會引起在野黨的反彈，因此，要還人情也要等連任再說，特別是不能距離選舉太近。

對於藍營而言，他認為，痛恨阿扁，除了貪腐，最重要的理由是扁把國民黨政府拉下來；既然心中恨到最高點，大腦就沒有理智可言。

他建議，既然小英投鼠忌器，不放阿扁是忘恩負義、放了是縱容貪腐，左右為難、猶豫不決，那麼，何不將計就計，順手做人情。

他說，政黨認同建立在痛恨特定對象，勢必跟著對手的殞落而失去仇視的力道，宛如一拳打在了棉花上而失依怙。

他表示，國民黨失去政權的切膚之痛，除了怪罪李登輝暗中推波助瀾，還是要把所有的怒氣都出在阿扁身上，不惜背著延續社會分歧不放的惡名，重蹈新黨的覆轍。

(中時 )