農田地勢較低，站在東彰路旁的欄杆上，可以俯瞰整個劍蘭花田，場面十分壯觀。（吳建輝攝）

劍蘭是很著名的鮮切花，與玫瑰，康乃馨，扶郎花合稱為世界四大鮮花。（吳建輝攝）

當地居民表示，這禮拜開始陸續湧入民眾賞花，這附近其實還有其他類似的花田，只是這片粉色的劍蘭剛好緊臨馬路，因此特別吸引民眾注意。（吳建輝攝）

彰化縣田中鎮東彰路旁，有一處種植劍蘭的農田近日盛開，大片粉色劍蘭隨著微風搖曳著，讓人彷彿置身國外，甚至有種踏入童話世界的錯覺，吸引許多民眾爭相拍照，而農田地勢較低，站在東彰路旁的欄杆上，可以俯瞰整個劍蘭花田，場面十分壯觀。

彰化縣東彰路是連接高鐵彰化站的聯外道路，是專門為高鐵開闢的新闢道路，沿路經過員林、永靖、社頭、田尾、田中等鄉鎮，路旁兩側多半為花田或農田，之前爆紅的田中落羽松也是在東彰路旁，而這次爆開的粉紅色劍蘭一樣在東彰路旁，民眾開車經過就能看見。

有民眾表示，整片粉色劍蘭就開在路旁，開車經過不注意也難，因此專程下車拍照，當地居民表示，這禮拜開始陸續湧入民眾賞花，這附近其實還有其他類似的花田，只是這片粉色的劍蘭剛好緊臨馬路，因此特別吸引民眾注意。

劍蘭是很著名的鮮切花，與玫瑰，康乃馨，扶郎花合稱為世界四大鮮花，根部呈球狀，適合溫暖濕潤的生長環境，花語有堅貞與愛的意思，更有祝福節節高升的寓意，開花時顏色柔美、淡雅脫俗，花朵由下往上漸次開花，身受民眾喜愛。

(中時 )