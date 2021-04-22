【LIVE直播】指揮中心召開臨時記者會 由莊人祥說明疫情最新情況｜2021.04.22

國內AZ疫苗接種數已破3萬6000人，至今傳出20起嚴重不良事件通報，中央流行疫情指揮中心今天表示，目前共有2人申請預防接種受害救濟，最快要半年才能完成預防接種受害救濟審議小組審查，領取救濟給付。

指揮中心發言人莊人祥今天表示，民眾申請預防接種受害救濟後，必須先蒐集病程症狀以及醫師診斷結果，要有較完整的病例與資料蒐集後，才能經由預防接種受害救濟審議小組審議，只要審議委員一致認為與疫苗有關，就會發放救濟給付，但一般來說資料蒐集就要花上半年，因此最快也要等到半年後才會發放。

莊人祥指出，審議委員並非只有醫學專家，還包含法律學者、民間團體代表等，討論會先就病患的病程分析，接著在參考國際上施打相同疫苗的國家，若有發生類似經驗，判為與疫苗接種有關的機率就相當高。

他舉例，今天公布的顏面神經失調個案，由於在英國已有看到不少類似現象，就較可能通過審查，不過國內18～49歲民眾中，每10萬人有55.31人次，顯示沒有接種疫苗也可能發生，因此還是要經過審議委員的審查，若最後排除與疫苗相關，應就拿不到救濟給付。

(中時 )