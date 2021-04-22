台中市議會22日召開大會，由台中市長盧秀燕率領局處長到會進行施政報告，藍綠議員聚焦在台中財政與重大建設，台中市議員賴義鍠關心台中社會住宅推動進度，盧秀燕回應她承諾任內興建5千戶社宅已全數達標，吳瓊華議員則肯定盧秀燕「媽媽持家真有道，媽媽市長真厲害」，過去台中債台高築，林佳龍任內每年平均借205億元，但盧上台後，重視財政紀律、持家有道，2020年台中市政府結算出現有史以來首次5億的結餘。

盧上台後，2020年台中市政府結算出現有史以來首次5億的結餘。

台中市議會今日進行第3屆第5次定期會，藍綠議員在財政上交鋒，民進黨議員批評盧秀燕舉債，國民黨議員劉士州、黃健豪、賴義鍠、陳政顯、吳瓊華等人則高舉統計表，表明盧市府舉債幅度只有林佳龍時期的1/3，直接打臉。

太魯閣事件後全國主要政治人物聲望排名，盧秀燕滿意度百分比位居第3。

台中市議員吳瓊華也說，財政紀律很重要，過去林佳龍市長執政時，台中市年年超額舉債、債台高築，2014年至2018年台中市平均每年借205億元，已經碰到天花板。但在盧秀燕市長上任後，把媽媽持家那一套帶來市府，樽節支出，但是該蓋的建設、該推的社會福利，一個都不少。

吳瓊華強調，這兩年社宅、公幼公托、親子館、共融公園開闢這麼多，我的選區烏日、大肚、龍井好多建設開工，市府做了多建設，花的比林佳龍前市長省。最近剛看到2020台中市政府決算，台中出現縣市合併以來首度的盈餘，盈餘近5億元，雖然不多，但證明市府的建設到位、福利普及、財務健全又有效率。

市長盧秀燕強調，舉債會債留子孫，所以她上任後重視財政紀律，執政兩年多下來，積極推動各項建設，市民人均負債僅增加約3千元，市府會持續努力。

對於台中社宅議題，賴義鍠表示，市民朋友很關心社宅議題，因為市民朋友如果能申請到社宅入住，不只減輕負擔還能享受良好的環境、居住條件，大家都很期待！過去蔡英文在中央宣示要推動，5、6年過去，都只是流於紙上作業，盧秀燕市長剛上任曾承諾要蓋5千戶，好多年輕朋友都關心進度為何？

盧秀燕在會上表示，她上任時承諾要在台中蓋社會住宅5千戶，目前完工加興建中約4400戶，其餘600戶準備發包，因此她的承諾會全數達標，未來會持續評估推動。另外，她努力把台中社會住宅蓋得更好更健全，除了住宅空間，部分社宅還搭配日照中心、托育設施、社區服務站等社福建設，所以台中社會住宅才會就做「台中好宅」。

(中時新聞網)