真善美社會福利基金會義賣憨兒的手工玫瑰花已經有10年的時間，每年約手工製作2萬朵，今年受到疫情影響無法出外兜售，目前僅售出2000朵，基金會內花朵堆積如山，連續合作6年的中壢地區郵局得知困境，攜手合作推銷，目前在中壢、內壢地區20家郵局都可購買憨兒手工玫瑰，希望在母親節前能銷售一空。

義賣的每朵花都是憨兒們認真完成的商品，真善美社會福利基金會指出，往年每年約可以產出2萬朵，今年也將裝飾用花朵改用鉛筆製作花莖，更為實用，但受到疫情和近期重大災難新聞影響，距離母親節倒數2周，萬朵玫瑰卻賣不到2000朵，院內負責製作花朵的憨兒們，儘管氣餒但每天還是很認真的工作。

憨兒小真是手工玫瑰花的小老師，平均36秒鐘就能完成一朵花，每年在母親節義賣花朵的節日，她就特別有成就感，但今年義賣狀況不佳，看著堆積如山的手工花朵，心情低落的小真不時追著問著基金會老師：「是自己花摺的不好看嗎？」讓老師們無比心酸。

連續7年協助基金會義賣憨兒手工花朵的中壢郵局發揮敦親睦鄰的精神，得知手工花朵義賣狀況差，今年更是從中壢擴及至內壢區共有20家支局，加入義賣的行列，希望方便民眾購買，能更有效的幫忙憨兒們推廣手工玫瑰花。

「折了1年的玫瑰花，很希望母親節能分享出去。」基金會指出，疫情確實影響買氣，加上也無活動可外出兜售，只能趁母親節呼籲民眾認購，一起到郵局來做公益，目前訂價玫瑰花1組2朵30元，今年特別推出「花」百元送醫護專案，每束只要100元，希望大家一起來共襄盛舉，為憨兒打氣，也給他們一個工作機會。

(中時 )