行銷台南鳳梨不遺餘力，台南市長黃偉哲今天率領山上區等7個農會及30多位青農北上板橋區農會，行銷台南當季優質山上16號甜蜜蜜鳳梨，黃偉哲再次發揮最強帶貨直播主銷售功力，現場促銷熱賣6000箱台南鳳梨，他說，很高興有機會讓大台北地區消費者見證南台灣最好的鳳梨，「農產品質好，就不怕沒市場！」

黃偉哲表示，不論是甜蜜蜜鳳梨或金鑽鳳梨都是最優質的，農會logo就像鳳梨一樣，希望一方面農會也旺，另一方面台南的鳳梨等農產品也旺，希望消費者買了鳳梨之後會更旺。他也不忘宣傳其他農特產，除了鳳梨之外，台南還有好吃的芭樂、芒果及加工品，所以一年四季都歡迎大家愛用台南優質的農特產品。

農業局指出，台南目前正值鳳梨盛產季節，品質優良且風味絕佳可謂全國之冠，透過產地直送，讓大台北地區消費者能品嚐到當季鮮甜美味的台南16號甜蜜蜜鳳梨，也讓消費者更加認識台南優質的農特產品。

台南市長黃偉哲今天北上行銷鳳梨，熱銷6000箱。（台南市政府提供／曹婷婷台南傳真）

今日活動現場除了販售鮮果，山上區農會也推出研發的「愛鳳醬」（鳳梨醬）及鳳梨果乾，酸甜的滋味廣受消費者好評。山上區農會總幹事許弘霖說，經過 36 小時烘烤過程的鳳梨果乾非常搶手，更創下3天熱銷5000包佳績。今年鳳梨果乾製作方法稍有調整，除了完全無任何添加，也切得比較大塊，烘焙後口感較軟，且帶有自然酸甜味，並呈現新鮮自然的金黃色，不論是賣相或口感，吃過的人都讚不絕口。

此外，黃偉哲現場推廣介紹台南各區農會及30多位青農展售優質的台南農特產品，包括：新市區農會毛豆系列、六甲區農會越光米、麻豆區農會柚花系列、鹽水區農會日曬意麵及番茄乾、左鎮區農會芒果麵、官田區農會菱角排骨及青農生產的蘭花、龍眼乾、木瓜、芭樂、黑木耳露、花生芝麻糖等產品，歡迎消費者選購。

農業局長謝耀清指出，台南再度主動出擊舉辦「2021鳳梨暨農特產品展售活動」，藉著市長黃偉哲超人氣與銷售能力，成功達到銷售、宣傳效果，不但增加台南鳳梨的市場能見度，更創造台灣農產的行銷傳奇，希望藉由產地與消費地之間的農業銷售合作，達到產銷平衡的效益外，也增加鳳梨農民的收益。

農業局表示，每年台南的優質鳳梨供不應求，喜愛吃鳳梨或有送禮需求的消費者要把握機會，以行動支持台南在地的優質農產品。想要購買台南生鮮鳳梨、鳳梨酥、愛鳳醬、鳳梨果乾及鳳梨酵素手工皂的消費者，可洽山上區農會訂購宅配（06-5781811、06-5793650），也歡迎到台北市農會、新北市農會、板橋區農會、汐止區農會、北投區農會、松山區農會、樹林區農會、士林區農會、淡水區農會及蘆洲區農會、林口區農會、土城區農會、景美區農會、木柵區農會等14間大台北地區農會實體門市購買。

(中時 )