員林市靜修路位處市區商業鬧區，2018年底中午突傳火警，火勢一發不可收拾，延燒了隔鄰頂樓共用連棟鐵皮加蓋，雖在1小時內迅速撲滅火勢，且無人員受困傷亡，但仍造成不小的財損。（資料照）

員林市靜修路位處市區商業鬧區，2018年底中午突傳火警，火勢一發不可收拾，延燒了隔鄰頂樓共用連棟鐵皮加蓋，雖在1小時內迅速撲滅火勢，且無人員受困傷亡，但仍造成不小的財損。（資料照）

彰化縣員林市靜修路一家服飾行張姓老闆娘，2018年底疑因4樓佛堂起火後延燒鄰居頂樓，隔壁茶飲店、百貨行事後向她提告求償，獲彰化地院各判賠41.9萬元、22.9萬元；全案仍可上訴。

員林市靜修路上一處連棟透天厝，4樓頂樓為共同鐵皮屋加蓋，並有部分住戶加蓋至5樓。2018年12月23日下午近2點，驚傳火警，火勢一連延燒了3、4棟建物的4樓共用連棟鐵皮加蓋。

員林消防分隊雖然迅速趕到現場撲滅火勢，亦無人受困傷亡，但因風勢助長火勢，瞬間將4樓鐵皮加蓋燒個精光，濃煙也燻黑毀損鄰居們3至5樓建物內房間結構與物品；一家知名連鎖茶飲店還因此停業2周無法做生意。

事後消防火場鑑識調查，認為起火點就在服飾店4樓東側地面附近，起火原因為遺留火種所致，現場發現有打火機，並有放置酥油的油燈等物品。由於調解不成，隔壁茶飲店、百貨行紛紛向張女提告求償68萬元、88萬元。

張女篤信印度宗教，自稱星際療癒師，火災當天疑似急著滅火頭髮還被燒焦，她辯稱自家住處樓梯實木地板未有燃燒破化現象，且引用媒體報導照片，指隔鄰好幾棟頂樓竄出熊熊烈火，但自家頂樓沒見到煙、火，否認是起火源。

但法官審理時，根據告訴人提供的張女臉書內容，發現她平日4樓書房起火處，擺設類似佛堂的香案，放有3尊佛像、線香、燭台和水晶蓮花燈，還有可裝水或酥油燈的供杯，與打火機等物。

加上消防人員、報案人與目擊者均出庭作證，指稱最先冒煙處是服飾店頂樓，而消防水車到場時因火勢蔓延，最先燃燒的服飾店頂樓火勢已經快熄滅了；因此不採信張女為自己開脫的辯詞，認定張女房屋起火火勢延燒致生鄰居建物損害，在扣除相關折舊後，判決張女應賠償茶飲店41萬9001元、賠償百貨行賴姓屋主22萬9171元。

(中時 )