拜高檔豪車與休旅車需求遽增之賜，韓國現代汽車(Hyundai Motor)第一季淨利與2020年同期相比，年增率為1.87倍，符合外界預期外，也創下四年來最高紀錄。不過，全球晶片短缺下，也會危及未來營運成長動力。

22日，韓國現代汽車公布最新財報數字，計入子公司起亞業績，首季淨利高達1.3兆韓元，約11.6億美元，是2020年同期0.46兆韓元的2.8倍。同時，年增率也高達1.8倍，與市場普遍預估值相差無幾，且創2017年第一季以來最佳獲利表現。

上一季，現代汽車的營收也成長8.2％，達27.4兆韓元。同時，營業利益達1.65兆韓元，年增率近92%，較市場預估值要高出6.7%。

幕後大功臣要首推自己的高檔車品牌Genesis車系，與利潤較高的休旅車系列。

正當對手德國福斯(VW)與美國通用汽車(GM)苦惱於缺晶片而停產時，好在現代第一季備料充沛，才能創造出如此亮眼財報數字。

不過，現代還是逃不過車用晶片荒的影響，前些日子也因為這種關鍵原物料不足，幾座韓國境內車廠也陸續暫時關閉休息。所以，現代打算先省著用晶片，只餵給自己旗下最受市場歡迎的幾種車款。

上季獲利大增好消息一傳到韓國股市，現代這家亞洲第五大車商，早盤近乎平盤的股價，午盤時一度飆漲2.4%，不過收盤時收斂至僅漲0.22%左右。

同時，與其它亞洲同業相比，現代汽車2021年迄今，上漲近兩成的股價表現位居第三名。

(時報資訊)