商用衛星攝得影像顯示，俄羅斯已將戰機調往克里米亞與鄰近烏克蘭的基地，集結兵力規模超越以往所觀察，逐步強化對烏克蘭政治恫嚇與軍事介入的能力。

「華爾街日報」取得4月16日的照片顯示，蘇愷-30 （Su-30）戰機於克里米亞一處空軍基地延跑道列隊，這批戰機3月底時還沒出現當地。其他出現於克里米亞的俄軍單位還包括空降部隊、摩托化步兵、裝甲部隊、攻擊直升機、噴煙器、無人偵察機、戰場阻絕設備、野戰醫院等。

一些現、前任官員表示，從當地部署情況與派駐蘇愷-34（Su-34）、蘇愷-30（Su-30）、蘇愷-27（Su-27 ）、蘇愷-25（Su-25）、蘇愷24（Su-24）等多型戰機來看，莫斯科已加強籌碼壓迫烏克蘭。

俄國2014年併吞克里米亞時的北約歐洲盟軍最高統帥、美國空軍退役將領布里德羅佛（Philip Breedlove ）說：「他們已部署相對稱的各種空中武力，可供奪取戰場空優與直接支援地面部隊之用。」

美國中央情報局局長勃恩斯（William Burns）上週在國會也提出類似評估，稱俄國的部署應是意圖脅迫烏克蘭政府，並向美國拜登政府釋出信號。

美方官員表示，拜登政府已在準備選項，包括致命與非致命手段等軍援烏克蘭，以因應俄軍攻擊。選項包括援助反戰車、反艦與防空系統，不過相關方案還沒提交給拜登決定，美方也考慮對俄國祭出更多經濟制裁。

美方官員估計，目前陳兵克里米亞與烏克蘭附近的俄軍已多達8萬人，約為4週前的近兩倍。歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）則估計俄軍有10萬之譜，比2014年併吞克里米亞時部署的部隊還多，也遠高於目前陳兵烏克蘭東部的規模。

跑遍烏克蘭軍事前線的美國智庫「波多馬克基金會」（Potomac Foundation）主席卡伯（Philip Karber）說：「這不是在秀肌肉，而是在做發起重大攻勢的準備。我不是在預言俄軍將發動攻擊，但兩週內（攻擊）就可成為俄國斟酌選項。」

(中央社)