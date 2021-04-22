新竹市西門國小創校70年來最大改造即將完工！市府投入1億經費打造的全新校舍「歌薰樓」，15間教室皆為無障礙空間，遮陽通風紅磚外牆，兼顧造型、功能，更將歷史文化融入建築，預計在110學年度啟用。

以「竹塹城」為主題設計的歌薰樓，目前已完工正進行細部調整，市長林智堅22日視察發現三樓川堂打造的「露天空中舞台」，讓孩子們有更多表演空間，每間教室都設有學習角，師生課後可在此交流，看校園綠映美景。

林智堅說，歌薰樓是最不一樣的新校舍，以紅磚創造出復古風，搭配校園內大量綠樹，更加融合校景，他期盼工程如期如質完工，讓孩子們愉快的來上學。

教育處表示，西門國小原校舍老舊，不符合耐震標準，因此興建新校舍，當初規畫時就保留校園原有綠樹，並結合節能減碳、雨水再利用等元素，盼打造綠活校園。

全新「歌薰樓」總計有3間專屬特教生的無障礙教學環境，都將設置在一樓，包含2間特教班、2間資源班教室和1間知動教室，並搭配無障礙電梯、廁所，打造友善環境。

西門國小校長陳進豐感謝市府蓋了這麼棒的新校舍，提供學生更安全的學習環境，指新校舍透過迴廊連接其他校舍，方便師生移動，孩子們下課時，也可在各棟校舍盡情探索。

市府表示，自林智堅市長上任迄今，已投入逾48億推動新校園運動，盼打造學習的「知識遊樂地」，為孩子營造安全並兼具美學的校園環境，讓孩子多元發展，並享有安全又舒適的教育環境，幸福快樂成長。

(中時 )