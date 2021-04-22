東豐自行車綠廊逐步汰換水銀路燈，改用低耗能、高效率的LED照明設備。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

東豐自行車綠廊逐步汰換水銀路燈，改用低耗能、高效率的LED照明設備。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

后豐鐵馬道途中的九號隧道裝設131盞路燈，LED路燈汰換率達100％。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

台中市觀光旅遊局轄管潭雅神綠園道、東豐自行車綠廊及后豐鐵馬道等3條旗艦自行車專用道，沿線裝設約1200盞水銀路燈。觀旅局考量傳統路燈耗電量、壽命短等缺點，逐步更換為較省電的LED路燈，目前汰換88％，除提升騎乘自行車的安全性，更達節能減碳、省電功效。

潭雅神綠園道、東豐自行車綠廊及后豐鐵馬道沿途風光明媚、景色宜人，3條自行車專用道都是以舊鐵道改建而成，由於是封閉型車道，沒有車輛干擾，很適合騎單車漫遊，根據觀旅局統計，去年共吸引1200萬遊客人次到訪，是台中相當熱門的戶外旅遊景點。

觀旅局長韓育琪指出，3條自行車道沿線共裝設1200盞路燈，自2016年起，損壞報修的傳統路燈皆改用LED照明設備，已汰換88％；此外，后豐鐵馬道擁有長約1.2公里的九號隧道，陽光無法照射到內部，照明尤為重要，隧道內總共裝設131盞路燈，LED路燈汰換率更達到100％。

觀旅局表示，傳統水銀路燈因耗電量大、壽命短、需要頻繁維修等缺點，加上含有汞等有毒金屬物質，易造成汙染環境；LED路燈低耗能、高效率等優點，雖然安裝費用較高，卻可省下電費與維修、換裝等費用，預計年底前，旗艦型自行車專用道汰換率將達95％。

(中時 )