市長盧秀燕表示，不要忽略海線地區有很多超前建設。（陳世宗攝）

台中市議會22日進行市長盧秀燕施政報告，市議員楊典忠表示，他發現海線建設都在delay中，海線10大delay建設包括沙鹿兒童運動中心、海濱橋、清水火車站跨站天橋、海線鐵路雙軌高架化、大安媽祖園區等；他要求盧市府平衡縣市區域發展彌平城鄉差距。市長盧秀燕說，不要忽略海線地區超前建設。

楊典忠說，施政報告書洋洋灑灑162頁創下台中市有市以來最厚的報告書，但讀後心得卻是口號有餘、進度不足，光「8大核心價值、12大施政發展策略」，這兩句就出現4次；施政報告書裡面第七頁「台中10大指標建設，展現強大執行力」，竟沒有一項在海線，可見海線建設不是進度落後就是延宕工期。

楊典忠指出，他整理海線10大delay建設，有2項是在盧市長任內、8項都是歷經三任市長，至今都還沒完成的delay建設，海線10大delay建設；不是工程規劃delay、就是與中央溝通出問題而卡關。民眾要的是建設「完工」，而不是任何delay的理由與藉口。

楊典忠認為，海線地區這麼多重大建設都進度落後，嚴重影響區域發展，更不用講捷運藍線、捷運橘線的經費暴增，不知道要拖到何年何月？他要求市長，下次施政報告不要只有市區大智路打通，看可不可以換成海濱橋通車、或是海生館開幕，期待平衡縣市區域發展，彌平城鄉差距。

市長盧秀燕表示，落後的建設我們會加油，但我們也不要忽略海線地區超前的建設；海線地區好少有公托公幼親子館，甚至於海線學校的活動中心，自來水管的延修，我們都進度超前完成。

(中時 )