環保署在422世界地球日當天指出，去年從垃圾中收回的資源回收量有148萬公噸，能載滿相當於10萬輛20公噸的大卡車，資源回收量也較前年年增加6.4萬公噸。回收的資源物中，再利用量有101萬公噸。尤其在去年疫情期間，市場動能停滯的情況下，因有政府政策的調整因應，資收個體戶、回收處理業及清潔隊員的共同努力，使109年整體資源回收率達56.4%，比108年55.14% 仍有成長。

環保署說，去年新冠疫情下油價下跌，環保署為了保持第一線資源回收個體戶回收誘因，使資收個體戶協助低回收率項目的回收以及維持溫飽，減少衝擊，讓提高低回收率項目補貼費率的政策維持，像是紙餐具每公斤18元，並提升補助上限由每月3,500元增加到每月5,000元。109年關懷了2萬936人次，回收應回收廢棄物9,215公噸及7萬2,800臺；關懷人數成長6.4倍、資收戶的回收量也成長8.9倍。該項政策將持續到今年12月底。

環保署關心疫情衝擊回收處理業的運作，機動檢討修正塑膠容器及紙餐具補貼費率。為避免短期原物料價格下跌影響廢塑膠容器回收處理意願，產生衛生及污染環境情事，109年5月調升部分廢塑膠容器補貼費率，包含PET由每公斤4.5元調升為每公斤5.03元、PP/PE由每公斤4.5元調升為每公斤5.47元、未發泡PS由每公斤7.63元調升為每公斤8.195元。109年10月觀察回收價格、回收量皆有逐步回升，惟疫情尚未平緩，補貼費率調升對於維持疫情期間廢塑膠容器回收處理意願，及穩定廢塑膠容器回收處理體系有所助益。

為了使清潔隊員執行資源回收工作有安全的工作環境，行政院及環保署補助地方政府汰舊換新286輛資源回收車；並且檢討設計改善資源回收車型式，擇縣市試辦。為了讓地方資源回收分得更細，減少垃圾的廢棄產生，環保署補助地方政府資源回收場優化、興建，以及資源回收細分類場的興建，有69處已在規劃設計，讓清潔隊先利其器，善其事。

(工商 )