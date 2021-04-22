2021年地球日邁向第51年，過去地球承載人類過度生產與消費，過多的排碳與過量廢棄物已讓地球無法喘息，持續的工業生產，以及過去一年，各國受到新冠肺炎影響，一次性產品用量成長，讓人不得不為地球發聲，期盼各國共同「修復我們的地球(Restore Our Earth)」。

環保署22日地球日當天，特別邀請美國在臺協會共同參與「減廢、減碳、全民綠生活-源頭減量、塑膠循環」記者會，呼籲世界一起為地球降溫，給地球喘息空間，正視全球暖化危機，以行動對抗氣候變遷。受新冠肺炎影響，民眾消費行為改變，各種網路購物、餐飲外送及外帶需求增加，造成一次性產品廢棄物成長快速，尤其塑膠廢棄物對生態及海洋影響甚鉅，因此呼籲「塑膠源頭減量」，業者產品減塑、民眾養成自備、重複使用、少用一次性產品的環保生活習慣。

本次記者會藉由「創意街頭路跑(健走)」跑(走)出「C」與「R」，C象徵著循環Cycle、Circulation，R象徵著各項R的作法，如修復(Restore)、減量(Reduction)、重複使用(Reuse)、回收(Recycle)、復原(Recovery)、再設計(Redesign)等，鼓勵企業、團體、民眾共同用行動加速塑膠源頭減量及循環再利用，記者會進行網路直播，與網友進行線上線下互動參與。

為了推動環保，環保署邀請多家企業共同參與，麥當勞將餐具全數改為森林管理委員會(Forest Stewardship Council，FSC)認證的永續紙材容器，淘汰冰炫風塑膠杯蓋，年度減塑近32公噸；momo購物網2021年4月19日起結合郵局推出第二波網購「循環袋」，透過郵筒及i郵箱智慧郵筒回收循環；直接跟農夫買網購平台推出網購「循環箱」；foodpanda 去年11月起於臺南東區、中西區及北區試辦環保外送迴響熱烈，其希冀可持續投注環保議題，於今年4月22日起將延續臺南市環保外送服務；凡立橙公司(ecoco)設立智慧回收站；大豐環保在塑膠再生處理與材料應用，榮獲多項環保認證，致力發展資源循環；芒?丹使用100%再生塑膠PC與PS循環展示櫃；青瓢提供環保杯租借服務等。

企業及環保團體代表共同出席記者會，響應「減廢、減碳、全民綠生活」，包括財團法人綠色和平基金會、中華鯨豚協會、麥當勞、momo購物網、foodpanda、大豐環保科技股份有限公司、凡立橙股份有限公司、芒?丹、青瓢、山衣丁、迪爾國際有限公司、茶布屋、仁舟淨塑、康得隆發展實業有限公司、台灣奈米濾材公司、挑品國際股份有限公司、奉茶行動、直接跟農夫買股份有限公司、QC館、二次運球等，皆到場支持共同呼籲。

今年地球日的主題為「修復我們的地球」，地球只有一個，臺灣也只有一個，希望藉由呼籲企業綠色轉型、民眾綠色消費，以實際行動源頭量，從日常生活落實減廢、減碳、全民綠生活，一起修復我們地球，珍愛我們的環境。

(工商 )