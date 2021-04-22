聯邦投信22日表示，各國陸續繳出亮眼的經濟數據成績單，現階段除觀察各國疫苗施打進度之外，預期未來將由疫苗施打已改善的美國引領全球經濟擴張，而面對景氣復甦與通膨增溫，資金將流向高股息股票或收益性較佳的債券資產，全球資金已然重回風險性資產，以4/8至4/14之資金流向來看，美股以單周77.03億美元的淨流入蟬聯全球股市之冠

美國高收益債也跟上市場趨勢，淨流入為6億美元。此外，基於美國基礎建設計畫帶動，實質資產也將重回市場焦點，看好後市行情。投資人可透過多元化配置，掌握各資產成長潛力。

聯邦高息策略多重資產基金經理人游蕙蘭表示，今年經濟恢復的速度取決於疫情發展狀況、疫苗施打進度以及政府政策。疫情方面以美國表現最為穩定，預計今年夏季社交距離規定有望解除；從政策面而言，拜登政府上任以來積極提振美國經濟、協助就業市場恢復活力，從各資產表現來看，今年以來美股S&P500指數成長5.8％，因通膨壓力升高，使市場聚焦於原物料等內需產業，助長高股息股票買氣；美國高收益債也成長0.8％，表現優於全球高收益債-1.0％以及投資等級債-4.5％。

除股票與債券資產外，游蕙蘭認為，美國政府正大力推動基礎建設以帶動美國就業，將有利於實質資產表現。美國計畫支出2.3兆美元推行基建計畫，包括維修公路、鐵路和公共運輸系統、建設機場、沿海港口和內陸水道，受惠於美國總統拜登之政策，原物料（金屬、石油）、基礎建設等實質資產短期內有望能創造更好的獲利，如原物料指數表現今年來達6.9％，未來經濟復甦會帶動全球貿易量上升，原物料價格持續走揚，將成為推動實質資產之另一助力。游惠蘭認為，在基本面與政策面穩定，可望支持風險性資產上揚，但仍須留意通膨、利率等相關風險。

(工商 )