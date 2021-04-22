梁女自撞路邊小貨車，導致車輛翻覆。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

一名44歲梁姓女子，22日上午8時許，開車行經明水路時，不慎追撞停放在路旁的小貨車，造成車輛翻覆，梁女一度受困車內，經救護人員將她救出，發現她頭部、肢體有多處擦挫傷，所幸意識清醒、並無大礙，隨後將她送到馬偕醫院治療。

警方調查，梁女沒有酒駕，她表示因為當時逆光，自己帶了太陽眼鏡，才會一時沒看清楚路邊的車輛撞上，並因為角度剛好導致車輛翻覆，還好僅是虛驚一場。而被撞的小貨車，當時在紅線違規停車卸貨，也將吃上一張交通違規罰單。

(中時 )