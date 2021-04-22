都是太陽惹的禍 女子開車自撞貨車翻覆 15:062021/04/22 中時 林郁平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 梁女自撞路邊小貨車，導致車輛翻覆。（翻攝照片／林郁平台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 梁女自撞路邊小貨車，導致車輛翻覆。（翻攝照片／林郁平台北傳真） 一名44歲梁姓女子，22日上午8時許，開車行經明水路時，不慎追撞停放在路旁的小貨車，造成車輛翻覆，梁女一度受困車內，經救護人員將她救出，發現她頭部、肢體有多處擦挫傷，所幸意識清醒、並無大礙，隨後將她送到馬偕醫院治療。 警方調查，梁女沒有酒駕，她表示因為當時逆光，自己帶了太陽眼鏡，才會一時沒看清楚路邊的車輛撞上，並因為角度剛好導致車輛翻覆，還好僅是虛驚一場。而被撞的小貨車，當時在紅線違規停車卸貨，也將吃上一張交通違規罰單。 醉男想不開肉身擋水泥車 警佛心勸離 黑衣人闖松山分局毆醉警砸電腦影片曝光 分局長親上火線滅火 (中時 ) #翻覆 #車輛 #開車 #小貨車 #逆光 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 越挨打越進步 劉宇珊拚巴黎奧運 04:102021/04/22 運動天地 狠妻出50萬教唆輟學少年砍死親夫 3嫌移送地檢署複訊 12:072021/04/21 社會 女車主維權 特斯拉大陸陷風暴 04:102021/04/21 話題觀察 涉對酒醉女客壓頭口交 UBER司機被訴 10:392021/04/21 社會 渣男亮刀綑綁同住前女友 膠帶封口搶10萬 11:362021/04/22 社會 李義祥喊冤哭窮沒肇逃 羈押禁見 04:102021/04/22 社會新聞 太魯閣號事故首開庭 李義祥苦肉計失效 法院裁定續押3月 22:072021/04/21 社會 女子闖紅燈拒捕作勢咬警察 竟是逃亡8年通緝犯 16:552021/04/21 社會 整座山都是大麻田 毒梟剷平關西山頭種1608株創國內紀錄 12:012021/04/21 社會 全是騙局 給少年50萬保險金買凶殺夫 狠婦偵訊認了沒投保 20:092021/04/21 社會 疑似消費糾紛 精品店直播到一半突被砸店 10:462021/04/22 社會 社會熱門新聞 扯爆 大批黑衣人衝松山分局砸電腦追打警官 基層怒爆高層壓案 - 社會 - 旺報 整座山都是大麻田 毒梟剷平關西山頭種1608株創國內紀錄 - 社會 黑衣人闖松山分局毆醉警砸電腦影片曝光 分局長親上火線滅火 - 社會 拋錨停紅線遭檢舉咒「魔人死全家」車主挨轟：駕照白考 - 社會 28歲鮮肉所長勾40歲人夫警員 男警妻怒告「和誘罪」 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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