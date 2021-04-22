【愛傳媒陳玲玲專欄】廣東菜厲害！從燒臘、廣式飲茶、茶餐廳到米其林三星的粵菜餐廳，從銅板價到動輒千元的美食都找得到美味可口的美食！這就是廣東菜厲害的地方！

每次點黯然銷魂飯都記得《食神》電影裡的旁白，「吃了這碗飯，令人感動的流淚，怪不得叫黯然銷魂飯實在太黯然了，太銷魂了簡直太好了！」

粵菜重視的鑊氣，在《食神》電影中也透過少林絕學「火雲掌」來表現。令人印象深刻！

從米其林指南台北入選餐廳的種類來看，在中式八大菜系，「粵菜」無疑是最受評審青睞的菜系，就連唯一奪下三星的餐廳「頤宮」亦主打粵菜！

獨特的醬料汁水也是粵菜的特色之一，瑤柱醬、紅醋、南乳、玫瑰露、蠔油、生抽、老抽。

「清鮮嫩滑爽香」六字，大抵是粵菜廣受歡迎的根本原因，粵菜特色是口味清鮮，追求食材本味，粵菜最大特色便是採料複雜，菜式豐富，食材廣博奇雜，配料多而巧！

百元左右亦可吃到地道令人驚艷的廣東美食！隱藏在巷弄的小店，絕不可小看它！

「祥發茶餐廳」裝潢仍舊維持一貫香港街景的佈置，讓人會錯以為置身在香港，菜色非常多樣化，單價還滿平實，CP值非常高！潮式炒蘿蔔糕、XO醬海鮮炒公仔麵、臘味飯都令人驚豔！

潮式炒蘿蔔糕更是一絕，金黃輕脆的外衣下是細嫩到一抿就化開來，在細嫩中又能吃到一絲絲蘿蔔的清甜口感，非常美味！蘿蔔糕、豆芽菜及炒蛋拌炒真是太銷魂了！

XO醬海鮮炒公仔麵，海鮮與公仔麵加XO醬一起拌炒，炒功一流，味道非常鹹香撲鼻！凍檸檬茶，新鮮檸檬片戳一戳與紅茶融為一體，茶味真的頗濃，加點碎冰真的好清爽！港式波蘿油，酥脆的外皮搭配上鹹香冰涼的奶油，十分好吃！港味十足！

鴛鴦腸臘味蒸飯，臘腸吃起來有種特殊臘香味，口感扎實，微鹹的口味配飯吃剛剛好。蒸飯粒粒分明，吸附滿滿的湯汁，越嚼越香，不論配菜或單吃都很適合。

懷念香港的餐食就來祥發，口味非常道地！有讓人彷彿置身香港的錯覺！

「家鴻」是台北小有名氣的港式燒臘店傳說中的極品燒鵝腿，一開店就賣完，有錢也不一定吃得到，燒臘類是這裡的強項！平價、份量多、菜單菜色多樣化，好吃的脆皮招牌燒鵝飯、鵝腿飯，更是成了店裡的秒殺美食，除此之外炒飯、鮮蝦雲吞湯也很熱門。

裡面很多師傅都是香港來的，家鴻燒鵝真的吃起來很軟嫩，超好吃的，口味上也很甘甜！

燒鵝腿飯是家鴻港式燒臘秒殺主餐，鵝腿整隻份量真很夠，然後都有帶著鵝皮，鵝皮咬下去真的很酥脆，很好吃，咬起來都是肉汁感十足，鵝腿的肉質真的很軟嫩，是來家鴻燒鵝一定要點的餐點。喜歡這樣的平價美味！

「鳯城」40多年歷史老字號港式燒臘店「鳳城燒臘」，從小吃到大，味道一直沒變。無論是燒鴨、油雞、叉燒都夠水準，炒飯、炒麵、燴飯、燴麵也都很好吃，份量充足，CP值相當高！吃美味也吃回憶！

「茶水攤」台北老字號的茶餐廳Hong Kong茶水攤，香港60年代風格裝潢風格，港味十足！蘿蔔糕表面煎得香酥脆，加入韭黃、蛋絲、XO醬拌炒，入味好上吃！

熱騰騰的菠蘿包，外皮烤得酥脆，夾層的奶油已經融化在裡面了。酥脆的外皮與香濃的奶油，好好吃！

電影《食神》中的黯然消魂飯 也是必點，「蜜汁叉燒煎蛋飯」肥瘦兼具的叉燒肉，入口盡是香氣，底層白飯有淋上醬汁，搭配荷包蛋吃到最後一口還是很香！

「干炒牛河」河粉Q彈，完全吸收了生抽老抽的醬香，牛肉很嫩，很有鑊氣！甜點來個「楊枝甘露」美極了！楊枝指得是柚子、甘露則是芒果，再加入西米露、雪酪，酸中帶甜口感豐富，喜歡茶餐廳的熱閙及港味！

道地的廣東小館是我最喜愛的！不吃裝潢、不吃星級，吃道地好菜！

「九記」台北老字號廣東餐廳，老闆是從香港來台發展的大廚，三星餐頣宮的主廚陳泰榮也是從這裏出去的！有香港老粵菜餐廳的氛圍！近年來第二代接班，傳承父親的好手藝！這裡的蒸魚是一絶！清蒸筍殼魚、石斑鮮美無比！

廣東人蒸魚蒸的好，是因為它有很長遠的蒸魚的文化，沒有一個地方的人蒸魚會蒸的那麼好！九記清蒸需要一氣呵成，在過程中絕對不能打開蒸籠，否則魚肉可能會太老或讓鮮味流失。

只是一個打開蒸籠的小動作，就會影響一道料理的美味與否，對美味的堅持，一點都不妥協！廣東菜相當重視海鮮，而海鮮又以新鮮為主，因此最好的烹調方式就是清蒸！

民國80幾年期間，九記是許多在台灣奮鬥的香港廚師，收工後來吃宵夜的同鄉餐廳，目前台灣知名的粵菜大廚，包括陳泰榮、陳偉強、許文光和李滿江等人，都曾經來此聚會找尋家鄉味慰藉離家之愁。

這裡的熱炒、煲仔菜熱氣騰騰、鑊氣十足。招牌菜色「鼓椒炒生腸」鮮鹹脆口，好吃極了！

「生抽煎草蝦」上桌時，整隻草蝦殼炸到膨起，口感膨鬆酥香，炸功和調味都到位。外殼炸的焦香酥脆，可以整隻吃下去不必剝殼，非常夠味！

所謂生抽是指淡醬油，顏色比較淡，呈紅褐色，一般用來烹調，味道較鹹。老抽是顏色深，呈棕褐色，口感微甜，一般用來給食品著色用，比如說紅燒類。這「生抽煎中蝦」是我的最愛之一！

招牌菜「山楂陳醋骨」，甘鹹的醬香收得很棒，味道很足，炸肉排依舊鮮嫩，升級版的濃郁調味裡加進山楂、幾滴檸檬汁，富層次的醬香包覆彈脆的肉片，十分好吃！

「雞翅包糯米」飯料的味道是清淡的，充斥的獨特的香菜香氣，外層是酥酥脆脆的炸雞翅，是道功夫菜！「上湯焗龍蝦伊麵」龍蝦肉質彈牙，香軟的伊麵伴著濃郁香醇的醬汁，味道鮮美迷人。

「港式燒臘煲飯」，臘腸和肝腸都很好吃，直接用砂鍋將生米煮成熟飯，是非常港式道地的做法，煲飯的醬汁超香的，拌起飯來好好吃。這長米煲飯還帶有一點焦香鍋粑！

「當紅脆皮雞」脆皮燒雞鮮嫩好吃，外皮香脆又帶有肉汁！「XO醬百花鑲油條」是道特色功夫菜菜，外表是炸得酥脆的油條，裡面放進蝦及魚漿的餡，中間的蝦泥脆甜夠味。酥脆的油條跟彈牙的蝦漿再沾點店內自製的XO 醬，簡直是絕配！

「金銀蛋莧菜」蠻有特色的，將皮蛋和鹹蛋混在一起，配上莧菜，是道不錯的蔬菜。

「海鮮咖哩」味道非常好濃厚又香醇，海鮮料也給得很大氣，有大蝦、花枝、石斑魚還有蔬菜、馬鈴薯、紅蘿蔔、菇類，帶著咖哩濃濃的香氣，超適合拌飯！

「老火靚湯」是廣府人傳承數千年的食補養生秘方，以慢火煲煮，九記老火靚湯，火候足，時間長，既取藥補之效，又取入口之甘甜。也是必點！

九記是我心中的第一名廣東菜！口味美味且穩定，有真功夫在。

「彭家園」是以前香港有名老字號粵菜館——楓林小館的彭氏家族在台餐廳，最常去吃的是以前的延吉街的彭家園，老闆年事已高，關了，只剩下東豐街一家！

「瓊山豆腐」這道瓊山豆腐，將蛋白打均勻後蒸的，如豆腐般軟滑細緻，其實是蒸蛋白，以蛋白鋪底，淋上由蠔油勾芡濃濃的干貝絲，食材是大干貝熬製的湯頭。蠔油干貝湯汁濃郁，晶瑩剔透超下飯！

「京都排骨」是香港老店楓林小館系列的一道名菜（其實很多道都是經典！）糖、醋、茄汁比例恰到好處！

「鹽酥中蝦」它是整隻蝦，都可以食用的，由蝦頭開始用，因為炒起來乾乾的，所以蝦殼和蝦肉都是緊密一起，嚼起來酥脆，味道很香！也是下飯、下酒的好料裡喔！

「香酥芋泥鴨」芋泥綿細、鴨肉緊實，兩者的香味融為一體，真的是好吃到翻！是道功夫菜！

「清蒸石斑」老廣最會蒸魚，它的清蒸石斑，因為有熱油淋上青蔥絲的色澤，加上魚肉切開得很美，清蒸後白皙的魚肉，像花朵般的綻放開了。

「脆皮酥雞」外皮酥脆，肉質鮮嫩美味，雞肉搭配著脆皮吃，沾點胡椒鹽，真是人間美味！

冬天加點「砂鍋魚頭」湯底濃郁帶點沙茶味，魚頭鮮嫩加滿滿港式火鍋料，特製魚餃、丸子，在寒冬中份外溫暖！三十多年的老餐廳，連2年得到米其林必比登推薦，沒什麼裝潢，靠的是實力！

「心粵小廚」印象最深刻的就是「炸」功，百花油條與香酥鴨都非常厲害，小菜柚子漬蘿蔔，清脆，百花鑲油條在油條裡填入新鮮蝦肉，鮮美！

堅持用活魚蝦來做料理，不但新鮮，吃起來口感也會鮮彈。

避風塘炒蟹，避風塘是香港對小漁港的稱呼，最早這道菜真的是在船上炒的蟹是肥美的沙公，蒜酥炒的香，搭配胡椒的香辣，過癮！

稻草西施牛，這道菜可以說是心粵小廚的招牌菜色，是總廚楊華志向香港海逸飯店名廚劉志傑學到的粵菜，其他粵菜餐廳不易嚐到的菜色，首先，必須先用稻草將美國安格斯牛肋條綑綁後，再加入侯柱醬、腐乳醬、冰糖等醬料，至少需滷製二個多小時！

潮洲滷水拼盤，滷大腸、鵝肉和豆腐，滷汁入味，開胃下飯。芋泥鴨，酥熱的炸衣下是鮮軟飽滿的芋泥之外，品味到鴨肉的質地，炸衣的酥、芋泥的軟與鴨肉的鮮，太搭配了！

心粵招牌片皮鴨。油油亮亮的烤鴨，烤的色澤均勻、香氣撲鼻，色、香、味俱全。蒜香黃皮雞是以蒜蓉為佐料，直接淋在雞上面，吃起來就帶有淡淡的蒜香，皮薄汁多、肉嫩，非常好吃！

無論廣式片皮鴨或其它菜色都有不錯的表現，價位卻走平實路線，不用吃地段、吃派頭。是美味又兼顧實惠的粵菜！

港式飲茶就是有香港酒樓的氣氛，鬧哄哄、亂糟糟，邊吃邊聊天，從鹹點吃到甜點，配茶吃。

「雅苑」，粵菜平價港式飲茶，距今已營業逾三十多年頭，是五億探長雷洛愛店！在台灣飲茶，許多來自香港的朋友都毫不遲疑的首推雅苑，所以我每次到雅苑都是廣東話，有置身香港的錯覺！

重金聘請港澳名廚來親自操刀讓顧客享用到最道地的香港味道經典的味道！鹹魚雞粒炒飯，粒粒分明的炒飯沒有過多調味，光是鹹魚就將整個炒飯的味道提升出來、香氣逼人。

港點風味芋頭糕、蝦餃皇、燒賣、叉燒酥、蝦仁腸粉、蟹子蒸燒賣、叉燒包，絕對必點啊！是台北最香港的港式飲茶！

「兄弟大飯店梅花廳」，近四十年頭，可說是台北老字號港式點心的代表之一，現在還保留推車服務推送蒸籠點心，濃濃人情味、維持著平實的價位！

烤白菜是限量的功夫菜，如果太晚到會吃不到！臘味蘿蔔糕到位，可以吃出米香以及臘味香氣，叉燒酥很厲害，愛他們經典的手推車，會勾起童年回憶！

「吉品海鮮餐廳」承襲了過去「新同樂」的傳統，菜色精緻並且口味穩定，港式點心更是到位。

「吉品」的脆皮雞，完全做到皮酥內嫩。外皮豔紅、香氣逼人，裡面雞肉充滿肉汁，還可搭配椒鹽提味！

廣式高檔的大菜以及港式小點應有盡有！招牌「奶黃流沙包」、「冰燒三層肉」、「杏仁茶」和「蘿蔔糕「「臘味煲仔飯」值得一試！尤其是必點流沙包，內餡的鹹蛋黃與鮮奶油相互融合，鹹甜適中的口味與軟嫩的包子皮搭配得十分完美。

「玖尹」新派中式餐酒館，結合創意粵菜，精緻港點佐美酒！

「黑椒烤米鴨—玫瑰醬」2.8公斤肉質肥而不膩的米鴨醃制風乾，鴨皮上塗玻璃脆皮漿，搭配玫瑰花醬和桂花做成的私房沾鴨醬，非常好吃！

「顏氏秘製黑金叉燒」秘製黑金叉燒、泡菜、生菜搭配竹炭饅頭，黑毛豬三層肉，師傅特殊調製叉燒醬料加上玫瑰露醃製八個鐘頭後，再使用老抽、麥芽糖、蜂蜜慢煉而成「黑金糖」，細火慢烤40分鐘而成。

「手剝蝦餃皇」每日現流手剝活蝦仁以傳統工藝醃漬，手工打成蝦膠，加入綠竹筍丁增添爽脆口感，鮮美清爽！

「多腦河香芋松子天鵝酥」加入鹹蛋黃製成的芋泥，混合火雞肉粒、烘烤後的松子及雞肉餡等，酥脆的口感，揉合芋泥及肉香，美麗的天空鵝造型，真是讓人捨不得吃它！

美味結合創意，「玖尹」讓人耳目一新！老餐廳、大餐廳皆有名廚坐鎮，可以吃到著名的特色菜！請客自是得體！

「大三元酒樓」是台灣現存歷史最悠久的廣式餐廳！50年歷史的餐廳，維持傳統之餘，繼續創新，前一陣子鑽研老菜譜，復刻經典，讓幾經失傳的懷舊粵菜風華再現！

港式脆皮燒鵝，黯然銷魂的大三元秘製脆皮燒鵝！一口咬下烤得香香脆脆的鵝皮，皮下肥美的油脂香氣迷人、入口即化！

肉質細嫩多汁，皮脆肉香，鵝肉又嫩又多汁！絕對是我在台灣吃過好吃的烤鵝！

避風塘龍虎斑，「避風塘」，是鑊功功力是否高深的最佳考題。廚師需先將大蒜切碎後除去多餘水分，以猛烈火勢快速翻炒、再拌入辣椒粉等調味料後，續以猛火快速油炸，才能做成蒜酥基底。

避風塘龍虎斑便是將乾辣椒、蔥段、豆豉和酥炸過的龍虎斑球，以大火拌炒起鍋，集火溫、手勢、經驗與專注力於一身，龍虎斑肉質緊實清香且富彈性，搭配氣味香濃且富口感的蒜酥，入口香氣四溢 久久不散也是考驗師傅功力的菜色之一。

金湯蛋白蟹，除了鑊功，粵菜也特重湯水，對煲湯食材尤其講究，廣東人深信煲湯釋出食材真味，對身體尤其滋補！

金湯蛋白蟹參考古法，將整隻帶爪的放山土雞入鍋細熬至釋出精華，再予以濃縮，進而推出顏色金黃、質地稠中帶順、尾韻濃香的「金湯蛋白蟹」。

碗底蛋白軟嫩清雅，濃郁雞湯覆於其上，再綴以當日現拆紅蟳肉，蟳肉鮮甜細嫩、雞湯醇厚，鮮美無比！

鬼馬生炒骨是經典老菜，與咕咾肉最大差別在於豬肉選用的部位，亦多了填入蝦漿的老油條。排骨入菜亦多了骨肉香氣，火候及時間掌握是關鍵也讓老菜歷久彌新。

金湯白鯧煨麵，整鍋湯僅採用台東的黃皮土雞慢火燉煮，加上雞腳一起熬，鮮美無比，要把炸好的鯧魚放進湯裡麵條就著雞湯入口滑順彈牙還有香酥脆的白鯧！

配上小黃瓜、蔥絲、甜麵醬，選用宜蘭的櫻桃鴨，鴨皮又脆又香，咬下時嘎吱有聲，鴨肉軟嫩，鴨皮下方的一層油脂與鴨肉一起入口，肉香與油香交織，搭配嚼勁的餅皮，真是美味。

酸菜鴨肉湯，裡頭滿滿的酸菜，還有鴨骨與部分的鴨肉，越喝越有滋味，味道很有厚度！富貴明蝦球，尺寸超大豪氣的明蝦，鮮甜入味！鴛鴦肥土雞，油亮的色澤，看起來就很美味！雞肉紮實有彈性，吃得出來是品質好的雞肉，肥瘦適中，吃起來不乾澀，兩種口味都好吃。

菠菜瑤柱羹，菠菜蓉是每天現做，用瑤柱熬煮的雞湯極鮮湯質入味，清爽鮮美！海鮮焗木瓜，獨特的招牌菜，融合台式風味的海鮮焗木瓜，內餡中還「藏」了個頭迷你的小鮑魚！

荔芋香酥鴨，酥香蓬鬆不油膩，鴨肉帶著芋頭的淡雅香氣，層次豐富，第一層酥油的酥、第二層芋泥的綿、第三層鴨肉的嫩，一口咬下多種口感！

鎮店之寶——港式片皮鴨，師傅推著肥肥嫩嫩油油亮亮的烤鴨，做桌邊片鴨服務！俐落刀工切下油亮烤鴨，香味撲鼻而來！餅皮是全麥口味的，全麥麵皮，帶著自然的清香，有韌性，與烤鴨超搭的！

除了宴席大菜，鵝油炒青菜、港點也是精緻可口，XO醬炒蘿蔔糕、手工燒賣、鮮蝦仁腸粉、芝麻燒餅等都十分精緻！古法杏仁茶超濃稠的杏仁茶香極了！

大三元連續三年獲台北米其林一星，維持傳統之餘，繼續創新！與時俱進的老店，很用心！

「世貿名人坊」，世貿名人坊接下「世貿聯誼社中餐廳」舊址，除了完整呈現香港隱世廚神鄭錦富的招牌菜色，也結合漢來美食金牌中餐品牌長羅嶸的「壓箱私房菜」！保留聯誼社膾炙人口的燒臘和外場團隊！

烤鴨仍然維持高水平！它的烤鴨特色，是在片鴨皮時會把皮下的油脂修掉，這個小動作可以讓烤鴨皮吃起來不會很油膩，而是香酥帶點油脂香氣，這種細膩的手法在別家烤鴨不常看到。

嚴選宜蘭櫻桃溫體鴨，肉質細嫩，淋上醋、麥芽水、獨門秘方，使外皮更加酥脆，鮮香十足，鴨醬以慢火熬製而成，搭配薄嫩手工的餅皮，好吃極了！

「經典編織酥」，獨家限定點心，將煎出油香的鴨肝與乾煸的法國波特菇剁成餡料，包入手工繁複彷如小提包的特製編織皮內，一口咬下酥皮散開，內餡獨特、口感也很有層次！

「豉椒炒肚尖」每副豬肚只取不到六分之一，經過繁複手工，才炒成集脆爽滑於一身的佳餚。

「雞汁紅燒官燕」、「香檸脆皮叉燒」、「名人小排骨」、「煎封鯧魚片」、「三果煲西施骨」、「川味口水雞」、「鮑絲炒米粉」、「翡翠鮮蝦餃」都值得品嚐！尤其是甜點杏仁茶香醇濃郁，是我的心頭好！

台中「頂粵吉品」，由台北世貿聯誼社前行政總主廚「賴遠輝」領軍的主廚團隊，以拿手的潮州與粵菜為主軸，進軍台中。

工序講究，用料大手筆，「潮州滷水鵝」、「麻油龍虎斑」、「頂粵片皮鴨」等招牌菜色，令人驚艶！到台中一定要品嘗潮州菜大師賴遠輝的美食！

粵菜餐廳在台灣一直是fine dining的一環，工序講究，用料大手筆，大飯店裡的中餐廳往往是粵菜！例如東方文華的雅閣、W飯店的紫艷、君悅的漂亮。

晶華酒店「晶華軒」的的廚藝總監——鄔海明，來自香港、擁有超過三十年粵菜烹飪經驗，曾帶領日本（Ritz-Carlton）酒店的香桃粵菜餐廳獲得了米其林一星榮耀！

鄔海明的煲湯、燉湯的功夫火候很到位，他的「西施泡飯」、頂級美味湯品「上湯冬瓜盅」視覺味覺都很棒的！

點心也細緻脫俗，中式點心主廚——吳滿權曾任香港「利苑」主廚，曾率領團隊拿下米其林二星！難怪這裡的港式點心，非常令人驚艷！

喜歡它的「招牌蜜汁叉燒」，經過「上糖」、「掛糖」焦香味美！滋味濃厚卻不油膩，爽口嫩淨。

「麻香蔥油餅」烤工了得，白芝麻香氣撲鼻，外酥內軟蔥香四溢，吃到「功夫」！香港人經典甜點「龜苓膏」及「海帶綠豆沙」非常到位！

懷念道地港式美味卻無法搭飛機前往香港，來晶華軒嚐香港主廚道地功夫菜，也算是過了癮！

「君品頤宮」，連續三年蟬聯米其林三星寶座的「君品頤宮」，四大必吃是火焰秀的火焰片皮鴨三吃、手工超強的功夫豆腐料理、獨特食材的創新熱炒、呈現粵菜精髓的港點！

甜點「炸豆腐奶」、「澳門老店杏仁茶」，也非常有特色，值得品嚐！

米其林三星君品頣宮「火焰片皮鴨」、「雞火豆腐絲」、「金瑤炒龍筋」、「蘿蔔絲酥餅」、「脆皮叉燒」、「炸豆腐奶」及辜家私房菜「海螺雞粥」令人印象深刻！

噱頭十足的「火焰片皮鴨」是「頤宮」的鎮店之寶，採桌邊秀的方式隆重上演。「火焰片皮鴨」選用來自宜蘭重達3.5公斤的北京鴨，油脂豐富帶有鴨油香氣、肉質口感適合做片皮鴨。

噱頭十足的「火焰片皮鴨」三吃採桌邊秀的方式，片鴨前會先淋酒點燃，讓鴨肉增添美酒香氣豐富層次感。

當師傅將酒緩緩沿著鴨身淋下後點燃火焰，火焰炙烤鴨皮瞬間香氣四溢，酥脆鴨皮融入淡淡果香。竹葉青作為燃料燒鴨，約20秒的火焰秀讓烤鴨成為招牌表演。

第一捲只有鴨皮不帶鴨肉，品嘗鴨皮酥脆口感。第二捲則是鴨皮鴨肉一起，鴨皮非常酥，肉也很鮮嫩多汁，不膩口且更細緻。

「金瑤炒龍筋」是曾連續幾年被選為「十大名廚」的陳偉強的創意之作，食材創新、口味獨到應該也替摘星加了不少分。

這道以罕見「豬眉筋」為主角、炒彩椒與XO醬的獨家料理「金瑤炒龍筋」非常有特色！化皮燒乳豬，酥脆的外皮與鮮嫩多汁的乳豬肉，美味在唇齒間交融！

「蘿蔔絲酥餅」千層酥香的外皮內是絲絲分明的微甜蘿蔔絲與肉末，餅皮入口即化，也是令人回味的港點。「春風得意腸」粉皮柔嫩、油條酥脆、蝦仁彈牙，交織出多層次口感！

「福州蔥油餅」有著胖嘟嘟如元寶般的渾圓外型，十分討喜。外皮煎得微焦脆、內餡是滿滿的三星蔥末的蔥油，切開能看到裡面包的飽滿餡料，有滿滿翠綠青蔥和紅色的蝦，非常多汁卻不會膩，外皮香酥與內餡鮮。

吃得到蘿蔔絲餡口感的「臘味蘿蔔」亦是主廚推薦的正宗飲茶點心！招牌港式點心的料理「鮑魚雞肉燒賣」每顆雞肉燒賣都戴上豪華的小鮑魚皇冠，不只提升燒賣檔次也增加Q彈口感！

「炸豆腐奶」頤宮的招牌甜品，炸豆腐奶源於陝西菜，頤宮用起司代替豆腐，咬開酥酥外皮是宛如麻糬般的厚厚半融起司，外皮灑滿糖粉，香酥可口，有著濃濃奶香味！我的最愛！

「雞火豆腐絲」是獲得米其林國際總監稱讚的絕妙滋味豆腐料理，完全是考驗主廚刀工技法的手路菜。將百頁、火腿和雞肉切成細絲，最後放入炒鍋，以雞高湯與豬高湯熬製的高湯底拌炒勾芡，味道雋美！

明星菜色還有「鮑魚拼鵝掌」、「先知鴨二吃」、「頤宮叉燒皇」、「化皮燒乳豬」、「羊肚菌炒蝦球」、「廣州老火例湯」等值得一試！

台灣唯一連續三年拿下米其林三星的餐廳頤宮，餐廳的兩大靈魂人物，為來自香港的陳偉強與來自澳門的陳泰榮兩位主廚功不可沒！

澳門「新葡京酒店8餐廳」，蟬聯好多年米其林三星粵菜餐廳，許多裝潢元素都緊扣著數字8，不論是垂簾上、兩旁葫蘆、還是櫃台中間大大的數字8，我想大概是因為8音似於中國人象徵吉祥幸運的「發」！

上次去澳門對它的「法國鵝肝金錢雞」、「原隻乳豬焗飯」、「河蝦肉鬆手袋酥」、「奶皇人蔘酥 」印象深刻，8餐廳在食材及食物的創意及造型，已經超越精緻兩個字！

頤宮中餐廳和澳門新葡京酒店8餐廳曾共同創下，米其林史上頭一次兩家米其林三星中餐廳共同舉辦活動的新紀錄！星上加星！

粵菜，在匯集廣東各地優秀民間美食基礎上，不斷吸取我國各大菜系之精華，借鑑西方食譜之所長，融匯貫通而成，是台灣中菜市場的主流勢力！

從銅板價到動輒千元的美食 都找得到美味可口的美食！這就是廣東菜厲害的地方！

作者為資深廣告人

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