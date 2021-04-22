今天4月22日是「世界地球日」，國民黨立委吳怡玎表示，根據2019年全台灣二氧化碳直接排放量佔比，台電以約70%高居「全台灣最大的碳排大戶」，然蔡政府在再生能源還沒達標之前就提高火力發電、降低核能發電比例，未來是否達成減碳目標未可知，但空氣惡化卻是可預見的，讓她不禁痛批「錯誤的能源政策比貪汙更可怕！」

吳怡玎今日在臉書發文表示，很多人都不知道，其實台電是全台灣最大的碳排大戶，根據2019年全台灣二氧化碳直接排放量佔比，能源部門（主要就是台電）的碳排放量超過70%。當今政府規劃提高燃氣比重，燃氣的碳排雖然比燃煤低，但是距離零碳排還很遠，因為天然氣的二氧化碳排放係數大約是煤的6成，但是天然氣當中的甲烷對溫室效應的強度是二氧化碳的25倍。

吳怡玎強調，減碳與零碳的達成，依賴乾淨能源的使用；國際定義乾淨能源包含再生能源以及核電。在再生能源還沒達標之前就降低核能發電比例，只有提高火力發電一途。燃氣發電產生的氮氧化物是臭氧以及PM2.5的主要來源，故接下來的三、五年，大家先不說減碳能不能達標，光空氣品質都難保不惡化。

針對蔡政府的能源政策，吳怡玎抨擊：「錯誤的能源政策比貪汙更可怕！」除重申「燃氣不是零碳排」，並呼籲在世界地球日的今天，除了企業以及個人的節能減碳以外，更應該思考國家未來能源政策的走向。

(中時新聞網)