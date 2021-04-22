從事殯葬業的42歲方姓男子，去年10月6日被有長期宿怨的男子郭士頤，在台南市立殯儀館「行刑式」開槍打中頭部後，直到去年12月9日在醫院過世。台南地方法院審理後，郭嫌坦承用槍抵住頭部扣下板機殺人，法台南地院今(22日)依下午殺人、槍砲彈藥判處無期徒刑，仍可上訴。

另一名與郭嫌到場的嫌犯王姓嫌犯，因涉嫌持角鐵鐵在場恐嚇死者，判處4個月有期徒刑。

根據判決書記載，2018、2019年間，46歲的男子郭士頤在台南市忠義路某PUB內，以新台幣6萬元購得具殺傷力的仿金牛座改造手槍，以及具殺傷力的金屬子彈17顆。

由於他與死者方男都從事殯葬業，先前還曾因他祖母的喪禮承攬事宜發生糾紛，於是在2020年10月6日中午12時許，找來王姓男子陪同到台南市立殯儀館，由郭持裝有子彈的槍枝，王男持角鐵下車找方男理論。

當時，郭男先將槍枝放置於身前包包內，後因與方男一言不合，取出槍枝並拉滑套上膛，右手持槍頂住方男左顳枕頂部擊發一槍，導致方男當場倒地，郭、王隨即駕車離去。之後，方男被送醫搶救，直到2020年12月9日上午6時51分仍告不治死亡。

檢方在今年二月認定，郭、王涉犯殺人、違反槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇致危害安全等罪嫌起訴，今天下午台南地院一審判決，判處郭士頤無期徒刑，王4個月有期徒刑。

(中時新聞網)