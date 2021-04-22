近日有網友舉出這6、7、8年級的各個優勢，包括6年級隨便在台北都能買房、7年級生工作好找及8年級生國小就有手機可用，好奇問及「哪個年級最幸運呢？」貼文曝光引發鄉民熱烈討論，不少人認為8年級生因為網路開始發展，比較沒有龐大的升學壓力，相比之下過得比較好，相反地，7年級生則是比較慘的世代。

原PO日前於PTT八卦板發文分析，6年級生處於台灣錢淹腳目（形容錢很多，甚至淹過腳踝），隨便都能在台北市置產買房，７年級生是台灣經濟起飛，因此工作也很好找，享受科技帶來的便利，至於8年級生則是國小就有手機可以拿，也不用經歷填鴨式教育，隨便都能上大學、畢業，無憂無慮出國玩，好奇問「哪個年級最幸運呢？」

貼文引發3世代鄉民熱烈回應，「7年級真的不好過」、「7年級哪來經濟起飛，一畢業就碰到金融海嘯，你確定這很幸運？」、「8年級吧！比較沒有升學壓力」、「6年級是生活不錯，7年級是童年開心，8年級則是因網路發展生活爽」、「6年級是末代還能爽，7以後都滿不好過的」。

留言中不少7年級生直言，學生時期先是成為教改老鼠，大學又碰到大學廣設，導致學歷貶值，甚至還碰上921大地震、SARA疫情，結果出社會又逢金融海嘯、長期薪資凍漲，如此諸多不順遂，還要被譏諷是草莓族。

(中時新聞網)