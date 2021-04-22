美國嬌生公司（Johnson＆Johnson）周三表示，除了在荷蘭萊登市（Leiden）的工廠之外，公司將建立一個疫苗供應網路，納入10個新冠肺炎疫苖的生產基地。另一方面，歐洲在獲得監管機關背書下，已經準備開打嬌生疫苖。

在嬌生發布這項聲明之前，美國食藥管理局（FDA）在其巴爾的摩工廠檢查時，發現了包括油漆剝落和碎屑鬆脫等數項缺失，並要求對相關問題進行補救。

美國FDA已經下令嬌生在美國的工廠暫停生產新冠肺炎疫苖，就導致上個月銷毀大量疫苖的失誤展開調查。這座位在巴爾的摩的工廠屬於美國生技藥廠Emergent BioSolutions，已獲准為嬌生代工生產新冠疫苖。

Emergent本周一表示，該監管機關於4月12日對巴爾的摩工廠展開調查，並於4月16日下令該廠暫停生產嬌生疫苖原料藥，以待調查完成。嬌生表示調查結束後，與Emergent及FDA合作解決所有發現的缺失。

由於Emergent該巴爾的摩廠員工將阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗和嬌生疫苗的原料藥搞混，導致大量的嬌生疫苖被銷毀。媒體報導，本月初約有1500萬劑嬌生新冠疫苗報廢，迫使該公司暫停5月的交貨計畫。嬌生原訂於今年上半年向美國政府交付1億劑新冠疫苖，目前為止僅交付約1800萬劑。

另一方面，儘管美國因血栓風險建議暫停施打嬌生疫苖，但歐洲國家已準備開始使用嬌生疫苗，並加快其疫苗接種行動。此前歐洲藥物監管機構已表態支持使用嬌生疫苖。

由於在接種嬌生疫苖後出現6個罕見的血栓病例，美國FDA與疾病管制預防中心（CDC）上周發布聯合聲明，建議暫停施打該款疫苖。白宮首席醫學顧問佛奇博士（Dr. Anthony Fauci）日前表示，他認為美國可能會以附加警語或限制的方式恢復嬌生疫苗的使用，預計最快在周五做出決定。

德國衛生部表示，很快就會開始向各聯邦州配送嬌生疫苗，荷蘭計畫於下周開始施打嬌生疫苖，法國將於兩周後收到疫苖。

希臘將於5月5日起接種嬌生疫苖。

嬌生原訂在6月底以前，向歐盟交付5500萬劑疫苖。

歐洲藥品管理局（EMA）周二表示，雖發現嬌生疫苗與美國出現的血栓問題可能有關，但注射這個單劑型疫苖的好處超過其風險。

(時報資訊)