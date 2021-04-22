NEC集團（6701.JP）今（22）日宣布，日本東京成田機場及羽田機場已自13日起試用「Face Express」新登機手續，將人臉辨識技術導入國際旅客的出境程序中，可加速程序進行、達成全程零接觸，降低染疫風險。系統試營運結束後，預計7月正式啟用此服務。

NEC說明，航空產業將採用人臉辨識技術的新登機手續稱為「One ID」服務，但為了讓乘客一眼就能識別此服務，負責經營成田機場的成田國際機場株式會社（NAA）提出「Face Express」名稱與標誌，並率先於成田機場和羽田機場使用。

NEC指出，成田及羽田機場使用NEC Bio-IDiom先進生物辨識驗證技術，並具備全球最高精準度的人臉辨識系統。透過Face Express登機手續，乘客只需要登錄其臉部影像，就能在機場辦理與進行報到、托運行李、安檢、登機等各種手續，不需出示護照與登機證。

NEC表示，集團已為全球50座機場，提供包括人臉辨識在內的生物辨識驗證系統，並提出「NEC I:Delight」概念，讓客戶在不同地點與使用不同服務時擁有更完整的體驗。未來將繼續加速開發使用先進技術的解決方案與服務，打造安全且充滿活力的社會環境。

(時報資訊)