NEC集團（6701.JP）今（22）日宣布，日本東京成田機場及羽田機場已自13日起試用「Face Express」新登機手續，將人臉辨識技術導入國際旅客的出境程序中，可加速程序進行、達成全程零接觸，降低染疫風險。系統試營運結束後，預計7月正式啟用此服務。
NEC說明，航空產業將採用人臉辨識技術的新登機手續稱為「One ID」服務，但為了讓乘客一眼就能識別此服務，負責經營成田機場的成田國際機場株式會社（NAA）提出「Face Express」名稱與標誌，並率先於成田機場和羽田機場使用。
NEC指出，成田及羽田機場使用NEC Bio-IDiom先進生物辨識驗證技術，並具備全球最高精準度的人臉辨識系統。透過Face Express登機手續，乘客只需要登錄其臉部影像，就能在機場辦理與進行報到、托運行李、安檢、登機等各種手續，不需出示護照與登機證。
NEC表示，集團已為全球50座機場，提供包括人臉辨識在內的生物辨識驗證系統，並提出「NEC I:Delight」概念，讓客戶在不同地點與使用不同服務時擁有更完整的體驗。未來將繼續加速開發使用先進技術的解決方案與服務，打造安全且充滿活力的社會環境。
(時報資訊)
#NEC #羽田機場 #成田機場 #Face Express #人臉辨識
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。