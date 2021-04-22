連兩日收黑的日本股市，22日上演大反彈戲碼。在景氣復甦相關族群與半導體類股領軍下，兩萬九失而復得。日經225指數收29,188.17點，上漲679.62點，漲幅2.38%，且創逾七周以來最大漲幅。東證股價指數收1,922.5點，上漲34.32點，漲幅1.82%。

在過去兩個交易日中，因為市場擔心日本主要大都市恐怕會實施第三次緊急狀態，景氣復甦將會大受影響下，日經因此重挫約4％，東證指數也大跌3.5％左右。

三井住友資產管理(Sumitomo Mitsui DS Asset Management)認為，日股經過前兩天大幅下修後，投資人也紛紛進場撿便宜。日本再度進入緊急狀態，樂觀投資人認為，或許可以藉此抑制疫情發展，所以也是今天股市反彈的一個原因。

晶片相關類股上揚，東京威力科創（Tokyo Electron）漲4.58％，愛德萬測試(Advantest)漲4.2％，信越化學（Shin-Etsu Chemical）也漲3.45％。

生產電腦硬碟內的馬達業者，日本電產(Nidec)預定22日將公佈財報，不過收漲4.49％。同時，日本電產也是第一批公布財報的主要日企製造業者之一。

東證核心30中，日本電產股價表現最佳，基恩斯(Keyence)居次。至於表現最差者為任天堂(Nintendo)跌0.26%，三菱日聯金融集團(Mitsubishi UFJ Financial Group)跌0.16%為次差。

航運族群也表現可圈可點，川崎汽船(Kawasaki Kisen)漲5.5％，其次是商船三井(Mitsui OSK Lines)也漲3.81％。

(時報資訊)