四年一科海上盛事，林園鳳芸宮媽祖海巡，首次駐駕高雄港，高雄市政府文化局及高雄歷史博物館特別邀請中華文化總會合作，讓主視覺更貼近年輕人，完整呈現大家心中媽祖莊重、溫柔、和藹可親的形象。

圖為2021年林園媽祖海巡的主視覺設計，相當具有當地文化特色。（圖：高雄市政府提供）

本次主視覺由8年級新銳設計師葉庭語負責設計，葉庭語曾為去年520總統就職擔任視覺設計師，本次設計大膽採用繽紛配色，搭配幾何拼接的抽象表現手法，為傳統宗教文化注入新創意，並運用創新設計讓媽祖信仰走進年輕族群，其中螢光配色代表了五光十色的船隊，象徵慈悲的媽祖婆照亮黑夜的路，守護台灣的每一個世代。

4月30日下午海巡媽將從林園中芸港出發，當晚駐駕高雄高雄流行音樂中心，傍晚6時30分媽祖駐港團拜祈福活動正式開始，現場有精彩的藝陣戲曲，歡迎民眾把握這次機會，體驗高雄獨特的宗教盛事。

5月1日海巡媽將從高雄港經鼓山、梓官、彌陀、永安、茄萣等高雄沿海地區，最後抵達臺南安平，當晚再回到林園，並於5月2日在林園中芸地區舉行平安繞境，祈求臺灣平安順利。

(中時新聞網)