今天是世界地球日，行政院長蘇貞昌表示，在「2050年淨零碳排」的目標下，進一步統籌評估可能的途徑，加快、加大來跟世界同步，過程中當然會面臨非常大的困難，但我們不能不下定決心，應該要以更大的決心、更大的魄力、更大的腳步，從供給面、製造面、使用面、環境面，共同建構一個永續的綠色家園，與世界同步。

環保署今天在行政院會報告「推動全民綠生活」。蘇貞昌聽取後裁示，行政院在2018年的12月，經蔡總統指示台灣永續發展的目標，在2020年的2月，行政院也核定新版的「國家環境保護計畫」。

蘇貞昌表示，蔡總統上任以來，持續推動各項重大的環境政策，從非核家園、能源轉型、空汙防制，到運用前瞻計畫的資源，加大水資源的建設、交通平權，乃至環境教育、公平教育，鼓勵食用在地食材，推出向山致敬、向海致敬的政策等，莫不著眼於台灣的永續發展。

不過，台灣現在正在面對百年的大旱、極端型的氣候，都再再可以看到現在已經面對一個被破壞的地球、亟待修復的地球。

蘇貞昌說，根據「溫室氣體減量及管理法」第4條規定，在2050年溫室氣體排放量要降為2005年的一半以下，這是法律的規定，但這個法律規定恐怕已經不足以跟世界同步，而且反而還會遠遠落後，在面臨挑戰跟困難，仍要下定決心，在「2050年淨零碳排」的目標下，進一步統籌評估可能的途徑，加快、加大來跟世界同步

蘇貞昌說，在「2050年淨零碳排」的目標下，進一步統籌評估可能的途徑，加快、加大來跟世界同步，這當然會面臨非常大的困難，但我們不能不下定決心，應該要以更大的決心、更大的魄力、更大的腳步，從供給面、製造面、使用面、環境面，共同建構一個永續的綠色家園。

(中時 )