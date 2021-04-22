溫管法力拚下會期送立院 減碳目標暫不入法 15:212021/04/22 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 當世界各國喊出2050零碳排，我國想靠修溫管法跟上腳步，環保署副署長蔡鴻德22日表示，溫管法修法目前已經進入最後階段，預估最快下會期，不過是否會明定減碳目標，回應「不是現在的重點」。 蔡鴻德22日出席422地球日減廢、減碳、全民綠生活活動會後受訪指出，溫管法修法已經在最後的階段，持續徵詢各界意見中，徵詢完畢後就可以開始跟社會對話，對話完以後就可以送到行政院審議，預估下個會期可送到立法院審查。 看衰氣候峰會的原因 美國主辦全球氣候峰會登場 拜習視訊會 既競爭又合作 (工商 ) #溫管法 #下會期 #減碳目標 #蔡鴻德 #修法 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 氣候變遷因應法何時送立院 環保署：估下會期送入 14:092021/04/22 生活 美國國會推動重大抗中法案 內容重點一次看 08:302021/04/22 國際 積極參與全球減碳 北市邁向2050淨零排放目標 11:412021/04/22 寶島 氣候變遷績效差 藍轟政府令人失望 04:102021/04/22 焦點要聞 達200座大安森林公園年吸碳量 科技產業園區多管齊下推節能減碳 11:422021/04/22 財經 環保吃外送 業者推循環容器 10:532021/04/22 生活 碳稅喊了不敢做 趙少康3問蔡英文：將來一定被制裁 11:372021/04/22 政治 社評／從非政治領域打開合作之門 04:102021/04/22 焦點新聞 觀念平台－氣候行動在地化：企業減碳集體解方 04:102021/04/22 專題周報 小英今見環團 宣示朝淨零轉型 04:102021/04/22 焦點要聞 運動鞋廢料製 環保餐具帶著走 04:102021/04/22 時尚消費 財經熱門新聞 台股驚悚1小時爆2千億巨量 他神預言大暴殺 - 財經 中鋼賣太早怎麼辦？投資達人曝2檔賺回來 - 財經 中鴻全面調漲5月份盤價 平均漲幅8.8％ - 財經 - 工商 mini LED供應鏈 最受惠 - 財經要聞 - 工商時報 長榮、陽明狂噴 散戶猛衝 專家爆沒泡沫最大理由 - 要聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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