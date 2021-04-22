當世界各國喊出2050零碳排，我國想靠修溫管法跟上腳步，環保署副署長蔡鴻德22日表示，溫管法修法目前已經進入最後階段，預估最快下會期，不過是否會明定減碳目標，回應「不是現在的重點」。

蔡鴻德22日出席422地球日減廢、減碳、全民綠生活活動會後受訪指出，溫管法修法已經在最後的階段，持續徵詢各界意見中，徵詢完畢後就可以開始跟社會對話，對話完以後就可以送到行政院審議，預估下個會期可送到立法院審查。

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