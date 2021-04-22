新加坡航空宣布台灣分公司總經理一職由蔡建華接任，負責管理新航在台灣的客運和貨運業務以及整體營運。蔡建華表示，新航預計6月客運運能自20％提高到26％。

蔡建華擁有英國曼徹斯特大學企業管理碩士學位，自1996年加入新航後，於加拿大、中國、南非，以及北歐和荷比盧等市場擔任總經理職位，擁有完整的實務及管理經驗。

新航自2021年4月起提供一週三班往返新加坡與台北之間的飛航服務，搭配一週七班由酷航營運的聯營航班，每週共計有十班往返新加坡與台北。台灣出發的旅客可於新航官網及其他機票銷售通路，購買新航機票從台北出發前往新加坡及新航集團之全球航點。為提供旅客順暢的旅程及更多的彈性，在這個充滿變數的期間可以安心購票，旅客於2020年3月5日之後的訂位購票於2021年6月30日前可免費無限次更改旅行日期，2021年6月30日之後可以免費更改旅行日期一次。

為了逐步在台灣市場增加與顧客的互動，新航將參加於4月30日（五）至5月2日（日）在台北市信義區統一時代夢廣場的「星展新加坡歡樂城」，邀請民眾前來參加精彩活動，一起重溫飛行的樂趣。民眾可前來現場戴上VR眼罩盡情探索新航A380客艙、或在特別打造的新航登機室拍照區，拍下久違的搭機照上傳社群媒體並標註#FlySQ，即可參加摸彩獲得新航小禮物。此外，小女孩可以穿上兒童版空姐制服，變身小小空服員。現場也將販售空中獨賣的新航品牌商品。KrisFlyer會員及新航好友前來活動現場即可獲贈專屬紀念品。現場申請會員時輸入優惠碼「FLYSQ」且成功加入成為KrisFlyer會員，即可獲得500紅利哩程。

隨著世界各國開始施打疫苗，新航集團對於國際航空客運市場保持謹慎樂觀的態度。在接下來的幾個月，新航將逐步謹慎重啟客運航網，依據目前的航班規劃，集團的客運運能將在2021年6月恢復到疫情前的27％。新航集團對於航網及航班規劃保持敏捷與彈性，當需求復甦時能迅速地增加運能以取得先機。

新航就旅客旅程展開全面的深入檢視，進而強化和提升現有的程序，也引進新措施來補足，並利用數位科技優化程序來輔助我們提供更順暢的旅行體驗。因此，新航在由APEX航空乘客體驗協會（Airline Passenger Experience Association）進行的「全球航空公司健康安全評鑑」中，榮獲與醫院同等的鑽石級最高標準。這是對於我們保障旅客及員工福祉永不妥協的肯定。

新航持續探索多元化的收入來源、重新檢視產品與服務，並與顧客與支持者保持互動。我們在新加坡以外的市場展開 KrisFlyer 新航獎勵計劃合作夥伴的募集，並規劃以 KrisFlyer 飛行常客計劃和 Kris+ APP創造一個全面的新型態生態圈。對於 Kris+生態圈的開發投資是新航發展非航空業內收入的長遠策略之一。Kris+生態圈能強化新航顧客與合作夥伴商家的關係，並藉此拓展 KrisFlyer 會員計劃的品牌與內容。Kris+ 讓會員可以享受生活中的各種促銷折扣，也讓合作商家能觸及來自新加坡及全球的475萬 KrisFlyer 會員。

公司致力於在疫後新常態中提供業界最好的產品與服務，以嚴格執行的健康與安全措施來提供順暢無縫的顧客旅程。新航集團將持續加強數位新技術，以強化核心服務及營運韌性。同時，我們也持續提升員工技能，確保員工能具備應對未來的能力。藉此，新航將建立強健的基礎以度過疫情的衝擊，為疫後的強勁復出做好準備。

(工商 )