產險網路投保第一季金額為4.66億元，較去年同期的3.93億元，年成長率來到18.58％。產險業者表示，產險網路投保雖然持續成長中，但網路投保實際金額並不高，預估今年網路投保保費可望突破20億元，其占比即可突破產險整體簽單保費百分之一。

據產險業資料顯示，產險3月份單月網路投保金額再次來到1.77億元，較去年同期成長48％，分析主要是機車險網路投保金額大成長；至於前三月份網路投保金額為4.66億元，也較去年同期的3.93億元，年成長率來到18.58％。

自從產險有網路投保以來，產險網路投保的月成長率、季成長率或者年成長率，都呈現雙位數，但實際網路投保金額相對於產險簽單保費占比相當低，到今年第一季網路投保保費占比仍只有千分之9.08，依然還沒有到百分之一，產險業者指出，在各產險大力推廣之下，預期今年網路投保金額可望突然20億元、網路投保金額占總簽單保費的占比應可突破百分之一。

近一年透過網路投保的機車險和住火險成長率明顯大幅提升，富邦產險表示，該公司網路投保機車險2020年較2019年成長80％，2021年Q1更較2020年Q1成長108％。旺旺友聯也表示，「機車險」透過網路投保件數近期明顯增，旺旺產險機車保險商品組合包括強制險、駕駛人傷害險、第三人責任險，如擔心A到超跑，可另投保超額責任險，為鼓勵民眾多多透過網路投保機車險，目前網路投保旺旺友聯機車險，一年期強制險最高有140元折扣、機車二年期強制險最高折扣有210元。

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