南韓人氣女團TWICE台灣成員周子瑜臉蛋姣好、身材高挑，是隊裡的門面擔當和忙內，高顏值常常受到外界關注，她近日在MV沉入水中的畫面，不因閉氣影響美貌，讓日本網友盛讚根本是安定的女神。

TWICE將在5月推出全新日文單曲《KURA KURA》，完整版MV於20日透過YouTube公開，除了稍早之前子瑜在預告中曝光的露背裝造型獲得大眾青睞，完整版也有許多特寫鏡頭，像是2分05秒至2分15秒之間，子瑜唱著「若與你在一起」，正好配上她躺臥在佈滿紅色花瓣的白色浴缸中，不動聲色的沉沒於水裡，許多日本網友看到這幕，忍不住在推特轉貼，並留言狂誇：「讓子瑜美麗的臉龐沉入玫瑰浴缸裡的勇者，是哪個地方的哪個傢伙啊」、「「這次也是安定的女神」、「隨著年歲增長而更美麗，這句話對子瑜來說再貼切不過的話了」、「子瑜這次壓倒性的大勝利」、「子瑜真的是天菜」等，而這支MV釋出短短2天，點閱數就突破460萬，可說是人氣爆棚。

周子瑜沉入水底，日網大讚：安定女神。（圖／[email protected] TWICE JAPAN OFFICIAL YouTube Channel）

周子瑜沉入水底，日網大讚：安定女神。（圖／[email protected] TWICE JAPAN OFFICIAL YouTube Channel）

除了積極在日本發展，TWICE也傳出會在6月發行韓語專輯，雖然確切的日期尚未定案，但每個成員都積極地準備中，前往濟州島拍攝MV的路上，子瑜在機場又成為韓媒的焦點，即便戴上口罩、身穿白襯衫和牛仔褲的休閒打扮，仍遮不住她的美麗，以斗大的標題「TWICE子瑜依舊是絕世美人」、「TWICE子瑜連睫毛都那麼美」火速登上南韓媒體首頁。

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(中時新聞網)