為搶攻母親節商機，台中港三井OUTLET推出「寵愛MOM紀念日」。（台中港三井OUTLET提供／陳淑娥台中傳真）

為搶攻母親節商機，台中港三井OUTLET推出「寵愛MOM紀念日」。（台中港三井OUTLET提供／陳淑娥台中傳真）

為搶攻母親節商機，台中港三井OUTLET將於23日起至5月9日推出「寵愛MOM紀念日」，推薦往年母親節熱銷5大品項，為媽咪準備最貼心的禮物。同時，與林口店再加碼APP會員優惠，以及多家銀行卡友最高5％回饋；兩店也一口氣引進逾20間全新專櫃接力登場，帶給媽咪更豐富多元的好物選擇。

台中港三井OUTLET指出，觀察往年母親節熱銷品項，特地精選五大媽咪願望清單，從最受歡迎輕奢飾品配件、流行包款到人氣家電等單品，優惠4折起讓您輕鬆選擇，將溫暖馨意直送母親心坎裡。

5月9日前單筆消費滿2000元，可抽價值超過5萬元OSIM音樂花瓣椅。指定期間只要單筆消費滿2000元，台中港店免費提供商品精緻包裝服務、或加贈康乃馨精油香皂花。會員APP限量好禮於4月23日至4月26日滿3000元贈日本人氣泡泡洗碗精，5月1日至5月2日滿2000元贈200元購物券。

此外，4月起超過10家新櫃陸續開幕，包含首度進軍台中海線的日系人氣選貨店「Tokyo Plaza」、英倫經典配件品牌「KANGOL」。還有中台灣OUTLET第一家、超人氣港點名店「點點心」也即將於近期開幕！

(中時 )