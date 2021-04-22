警方在右昌森林公園發現疑似涉案腳踏車，在公園內埋伏，終於在昨日晚間7時等到舒姓嫌犯出現。(警方提供／林雅惠高雄傳真)

高雄市楠梓區警方日前接獲民眾報案，指有一男子全身裸露在樂群路巷內驚嚇女子，並騎腳踏車逃跑，警方獲報即組成專案小組偵辦，經調閱監視器並逐一查訪鄰近居民，警3日內逮到52歲舒姓男子；舒男供稱，因求職不順才以裸露身體舒壓，沒想到造成恐慌，警詢後，依妨害風化罪嫌函送偵辦。

高雄市楠梓警分局加昌派出所4月18日晚間11時接獲民眾報案，指出有一名男子裸露全身在楠梓區樂群路巷內驚嚇女子，並騎腳踏車逃跑，警方獲報後，立即組成專案小組，全力調閱監視器並查訪附近居民，但因未有清楚影像，僅知道犯嫌騎乘1部腳踏車，周遭民眾亦無法提供線索，讓員警查緝工作一度遇到瓶頸。

警方持續擴大調閱監視器並擴大查訪，動員人力沿犯罪地擴大同心圓地毯式訪查，在右昌森林公園發現疑似涉案腳踏車，警方在公園內埋伏，終於在昨日晚間7時等到舒姓嫌犯出現，將他帶返所訊問；舒嫌坦承犯行不諱，供稱自己長期失業，工作沒著落，因在職場不順利，才以裸露身體方式舒壓。警方偵訊後，全案依妨害風化罪嫌函請橋頭地檢署偵辦。

楠梓分局呼籲民眾，若發現可疑人士請立即通知警方，楠梓分局將持續動員警力加強巡邏，打擊不法，保障市民擁有一個安全、宜居的生活環境。

(中時 )