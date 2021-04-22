大林蒲自救會會長率人狠砸大林蒲服務中心。（柯宗緯翻攝）

涉嫌砸毀大林蒲遷村服務中心的兩名男子，被依現行犯帶回。（柯宗緯翻攝）

高雄大林蒲遷村案一波三折，市府10日甫揭牌的大林蒲遷村服務中心，今日上午遭人破壞。大林蒲遷村自救會會長黃琨育質疑，大林浦遷村案私有建物複查申請書中，私有建物第4條「分明就是叫居民同意遷村」，氣得到服務中心理論，但不滿中心人員不予理會，憤而砸毀桌椅、電腦，被警方依現行犯逮補。

黃琨育指出，大林蒲遷村案正進行私有建物複查階段，然而第4條，預計於遷村計畫書奉行政院核定後，或奉政策指示辦理後，續收執產權相關作業， 「這一條分明就是叫居民同意遷村！」

他早上氣不過，找了吳姓里民前往前往遷村服務中心詢問，但現場人員不願理會，憤而動手破壞該中心物品。警方表示，黃琨育對於服務中心態度不滿，當場把辦公室電腦主機、辦公桌椅、沿海六里遷村模擬圖損毀，另名吳姓男子則把辦公室職員桌上，他人的申請表2份共8張帶走。

小港警方獲報依現行犯將黃男及吳男帶回，強調嚴懲暴力，全案依妨害公務、毀損、強制罪嫌送辦。黃琨育直言，被抓無所謂，但針對第4條的做法，就是詐欺無意，他想找議員質問高市府，還揚言若第4條沒有收回，不排除發動反迫遷予以抵制。

其實，這並非黃琨育第一次用激烈方式抗議。上次在大林浦遷村服務中心揭牌時，就曾撂10多人到場抗議，他質疑居民還沒共識，為何高市府就急著為服務中心揭牌。當時市長陳其邁強調，將持續開說明會，直到達成共識才定案。

(中時 )