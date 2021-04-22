藝人采子被爆介入何孟遠和閨蜜荳荳（何紫妍）感情，更被爆出背著交往1年半的男友邱鋒澤出軌，最後雙方接連宣布退出《全明星運動會》，剛起步的演藝事業幾乎全毀，對此，網紅橫綱凱咪在臉書發表看法，並點出背後陰謀論。

橫綱凱咪強調此事件最大受害者是邱鋒澤，認為他全心全意栽培並給予采子露出機會，未料還是「搶來的比較稀罕」，接著點出所謂的綠茶婊，外表總是清新甜美無害，讓人掏心掏肺付出一切，卻殺人於無形，，強調真的不要「以貌取人」，對於外界將矛頭指向采子，她則怒斥何孟遠在新歡舊愛間猶豫不決，明知新歡有隱情還要纏下去，根本就是軟爛渣男。

《最大受害者是邱鋒澤》 當一間公司全心全意的栽培你力捧你 老闆兼男友唱跳都帶你 半買半相送就為了讓你有更多的露出 結果是搶來的比較稀罕 還是閨蜜點的那份看起來比較好吃 吃碗裡看碗外的 我們說的綠茶婊就是像這款外表清新甜美無害，通常殺人於無... 由橫綱s凱咪Aqq cami 發佈於 2021年4月20日 星期二

橫綱凱咪接著將矛頭對準荳荳，認為她竊取對話紀錄已是侵犯隱私，涉及「妨害秘密罪」，雖然受害者抒發感受沒有錯，但可以開小帳或設定權限只有朋友能觀看，身為公眾人物用公版發文，影響的不只有感情問題，連工作都會被牽扯，但慶幸的是當事者皆非紅透半邊天，否則代言廣告的違約金，絕對是非常巨額，直言這就是所謂的「寧為玉碎 不為瓦全」，既然自己得不到，就毀了對方。

不過，橫綱凱咪接認為最大受害者，非老闆兼男友的邱鋒澤莫屬，根本是現代版的賠了夫人又折兵，值得慶幸的是不用賠巨額廣告代言違約金，對此，網友紛紛留言：「女受害者利用公眾影響力公審、報復劈腿的那對男女也很正常，有陰謀論也是剛好而已」、「真的不能以貌取人，有人看起來沒想像中單純」。

(中時新聞網)